Kontuzja ważnego gracza Barcelony. Opuści hit w LM

Barcelona poczeka na powrót pomocnika
Fermin Lopez w letnim okienku transferowym był łączony z transferem do Chelsea. Ostatecznie wychowanek Dumy Katalonii odrzucił ofertę z Premier League i nie zdecydował się na zmianę otoczenia. Barcelona mocno liczyła na kontynuację współpracy z 22-latkiem, który w poprzednim sezonie wystąpił w 46 meczach, strzelił 8 goli i zanotował 10 asyst.
W obecnych rozgrywkach pomocnik zaliczył 5 występów i zdobył dwie bramki. Jego licznik „na chwilę” się zatrzyma, ponieważ w pojedynku z Getafe doznał urazu. Barcelona opublikowała komunikat ws. stanu zdrowia swojego zawodnika:
– Fermín López doznał kontuzji mięśnia biodrowo-lędźwiowego w lewej nodze. Będzie pauzował przez około trzy tygodnie. Pomocnik pojawił się na boisku w drugiej połowie niedzielnego meczu z Getafe, wygranego 3:0, i doznał kontuzji w ostatnich sekundach meczu na Estadi Johan Cruyff.
To oznacza, że 22-latek opuści spotkania z Realem Oviedo, Realem Sociedad, Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i Sevillą. Wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy do gry dopiero na starcie z Gironą, które zaplanowano 18 października.