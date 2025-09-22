Kontuzja ważnego gracza Barcelony. Opuści hit w LM

Barcelona w najbliższym czasie będzie musiała radzić sobie bez Fermina Lopeza. Klub poinformował, że pomocnik doznał kontuzji mięśniowej. Znamy szczegóły urazu 22-latka. Zabraknie go w kilku meczach.

rosdemora/ Alamy Na zdjęciu: FC Barcelona - Getafe CF

Barcelona poczeka na powrót pomocnika

Fermin Lopez w letnim okienku transferowym był łączony z transferem do Chelsea. Ostatecznie wychowanek Dumy Katalonii odrzucił ofertę z Premier League i nie zdecydował się na zmianę otoczenia. Barcelona mocno liczyła na kontynuację współpracy z 22-latkiem, który w poprzednim sezonie wystąpił w 46 meczach, strzelił 8 goli i zanotował 10 asyst.

W obecnych rozgrywkach pomocnik zaliczył 5 występów i zdobył dwie bramki. Jego licznik „na chwilę” się zatrzyma, ponieważ w pojedynku z Getafe doznał urazu. Barcelona opublikowała komunikat ws. stanu zdrowia swojego zawodnika:

– Fermín López doznał kontuzji mięśnia biodrowo-lędźwiowego w lewej nodze. Będzie pauzował przez około trzy tygodnie. Pomocnik pojawił się na boisku w drugiej połowie niedzielnego meczu z Getafe, wygranego 3:0, i doznał kontuzji w ostatnich sekundach meczu na Estadi Johan Cruyff.

The player Fermín López has an iliopsoas muscle injury in his left leg. He will be out of action for around three weeks. The midfielder came on the second half of Sunday's 3-0 win over Getafe and was injured in the very last seconds of the game at the Estadi Johan Cruyff. pic.twitter.com/udUeRiDdHh — FC Barcelona (@FCBarcelona) September 22, 2025

To oznacza, że 22-latek opuści spotkania z Realem Oviedo, Realem Sociedad, Paris Saint-Germain w Lidze Mistrzów i Sevillą. Wszystko wskazuje na to, że będzie gotowy do gry dopiero na starcie z Gironą, które zaplanowano 18 października.