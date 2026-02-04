Barcelona żegna się z młodzieżą Ligą Mistrzów już na etapie 1/16 finału! Zwycięzca poprzedniej edycji przegrał mecz po konkursie rzutów karnych.

IMAGO/ PressFocus Na zdjęciu: Pedro Rodriguez

Barcelona odpada z LM!

4:1 – takim wynikiem zakończył się ubiegłoroczny finał UEFA Youth League. Barcelona nie dała żadnych szans Trabzonsporowi i już po 18 minutach prowadziła dwoma bramkami. Ekipa z Turcji odpowiedziała dopiero w 88 minucie przy stanie 0:4.

W kolejnej edycji Duma Katalonii walczyła o awans do 1/8 finału, natomiast Bordowo-Niebiescy pożegnali się z rozgrywkami na wczesnym etapie i zakończyli swoją przygodę już w listopadzie. Ich pogromcą okazał się HJK Helsinki (2:3 w dwumeczu).

Duma Katalonii przystępowała do pojedynku z Maccabi Hajfa jako wyraźny faworyt. W 39. minucie podopieczni Pola Planasa wyszli na prowadzenie za sprawą samobójczego trafienia Gaista Arada. Rywale odpowiedzieli w 69. minucie – do siatki trafił Liam Lusky. Dwanaście minut później Liam Karagola zaskoczył Maxa Bonfilla i Zieloni cieszyli się z drugiego gola. Wyrównanie Barcy przyniósł dopiero doliczony czas gry – Guille Fernandez wykorzystał rzut karny.

O wyniku starcia decydował konkurs jedenastek. Te lepiej wykonywał zespół z Izraela, który wygrał 3:1 i awansował do 1/ finału młodzieżowej LM. W tej fazie będzie mógł zmierzyć się z Legią Warszawa – Wojskowi pokonali holenderskiego giganta.