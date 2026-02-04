Legia gra dalej w młodzieżowej LM! Gigant pokonany

Wojciech Dobrzyński/ Legionisci.com/ PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - AFC Ajax Amsterdam

Legia wyeliminowała Ajax

Stołeczna ekipa w drodze do 1/16 finału UEFA Youth League musiała pokonać dwie przeszkody. Najpierw Legia Warszawa wygrała dwumecz z Fiorentiną (6:4 – 4:1 i 2:3), a następnie okazała się lepsza od PAOK-u Saloniki (4:2 – 2:1 i 2:1). W kolejnej fazie czekał na nią Ajax.

W 43. minucie starcia przy Łazienkowskiej wynik rywalizacji otworzył Cyprian Pchełka, który skorzystał z dogrania Pascala Mozie. Po zmianie stron gospodarze powiększyli prowadzenie – w 53. minucie na listę strzelców wpisał się Mateusz Ruszkiewicz.

Ajax odpowiedział 20 minut później za sprawą Tyrese’a Teuwsena, któremu asystował Pharell Nash. Dwie minuty później goście stracili Marvina Muzungu – Francuz obejrzał czerwoną kartkę. Osłabieni Holendrzy nie zdołali odwrócić losów zmagań i Legia utrzymała korzystny wynik. Tym samym Wojskowi awansowali do 1/8 finału młodzieżowej LM.

Legia Warszawa – AFC Ajax 2:1 (1:0)

Pchełka 43′, Ruszkiewicz 53′ – Teuwsen 73′