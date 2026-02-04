Legia gra dalej w młodzieżowej LM! Gigant pokonany

16:13, 4. lutego 2026
Michał Stompór
Michał Stompór Źródło:  Goal.pl

Legia Warszawa kontynuuje swoją przygodę w młodzieżowej Lidze Mistrzów. Wojskowi w1/16 finału UEFA Youth League pokonali AFC Ajax.

Legia Warszawa - AFC Ajax Amsterdam
Obserwuj nas w
Wojciech Dobrzyński/ Legionisci.com/ PressFocus Na zdjęciu: Legia Warszawa - AFC Ajax Amsterdam

Legia wyeliminowała Ajax

Stołeczna ekipa w drodze do 1/16 finału UEFA Youth League musiała pokonać dwie przeszkody. Najpierw Legia Warszawa wygrała dwumecz z Fiorentiną (6:4 – 4:1 i 2:3), a następnie okazała się lepsza od PAOK-u Saloniki (4:2 – 2:1 i 2:1). W kolejnej fazie czekał na nią Ajax.

W 43. minucie starcia przy Łazienkowskiej wynik rywalizacji otworzył Cyprian Pchełka, który skorzystał z dogrania Pascala Mozie. Po zmianie stron gospodarze powiększyli prowadzenie – w 53. minucie na listę strzelców wpisał się Mateusz Ruszkiewicz.

Ajax odpowiedział 20 minut później za sprawą Tyrese’a Teuwsena, któremu asystował Pharell Nash. Dwie minuty później goście stracili Marvina Muzungu – Francuz obejrzał czerwoną kartkę. Osłabieni Holendrzy nie zdołali odwrócić losów zmagań i Legia utrzymała korzystny wynik. Tym samym Wojskowi awansowali do 1/8 finału młodzieżowej LM.

Legia Warszawa – AFC Ajax 2:1 (1:0)

Pchełka 43′, Ruszkiewicz 53′ – Teuwsen 73′

POLECAMY TAKŻE

Steve Kapuadi
Dlatego Kapuadi został w Legii. Jednak nie decyzja Papszuna?!
Michał Żewłakow
Miał zostać nowym napastnikiem Legii. Wiadomo, dlaczego transferu nie będzie
Pablo Felipe
Mógł przyjść do Legii rok temu. Teraz Anglicy zapłacili za niego 23 miliony euro! [NASZ NEWS]