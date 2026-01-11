Komentatorzy na El Clasico. Kto skomentuje mecz Barcelona – Real Madryt?

08:55, 11. stycznia 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Goal.pl

Barcelona zmierzy się z Realem Madryt w finale Superpucharu Hiszpanii. Spotkanie rozpocznie się w niedzielę (11 stycznia) o godz. 20:00. Sprawdź, kto skomentuje El Clasico.

Piłkarze Barcelony
QSP / Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Barcelony

Kto skomentuje El Clasico? Barcelona i Real zagrają o Superpuchar Hiszpanii

FC Barcelona z Robertem Lewandowskim i Wojciechem Szczęsnym zmierzy się z Realem Madryt w wielkim finale Superpucharu Hiszpanii. El Clasico rozpocznie się w niedzielę, 11 stycznia, o godzinie 20:00. Spotkanie zostanie rozegrane na stadionie King Abdullah Sports City w Dżuddzie w Arabii Saudyjskiej.

W półfinale Duma Katalonii nie dała szans Athletikowi Bilbao. Blaugrana rozbiła piłkarzy z Kraju Basków (5:0). Bohaterem spotkania był Raphinha, który zdobył dwie bramki. Znakomicie spisał się także Roony Bardghji. Skrzydłowy wpisał się na listę strzelców i zanotował dwie asysty. Lewandowski całe spotkanie spędził na ławce rezerwowych.

Z kolei Królewscy kilka dni wcześniej pokonali Atletico Madryt (2:1). Gole dla Los Blancos strzelili Federico Valverde oraz Rodrygo. Xabi Alonso nie mógł jednak skorzystać z Kyliana Mbappe, który pauzował z powodu kontuzji.

Niedzielne El Clasico będzie transmitowane na antenie Eleven Sports 1. Spotkanie skomentują Mateusz Święcicki oraz Sebastian Chabiniak. Początek meczu zaplanowano na godz. 20:00.

Polscy kibice szczególnie liczą na występ Lewandowskiego, który w obecnym sezonie ligowym zdobył dziewięć bramek w 14 spotkaniach. Na ławce rezerwowych najprawdopodobniej znów zasiądzie Szczęsny, który jest zmiennikiem dobrze spisującego się Joana Garcii.

