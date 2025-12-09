Klopp obejmie Real Madryt pod tym warunkiem

Jurgen Klopp jest gotowy przejąć Real Madryt, ale pod warunkiem, że będzie miał całkowitą swobodę w decydowaniu o transferach przychodzących i wychodzących - donosi we wtorkowe popołudnie hiszpański portal ElNacional.cat.

DPPI Media / Alamy

Real Madryt zatrudni Jurgena Kloppa?

Real Madryt kompletnie zawodzi w ostatnich tygodniach. Jeszcze niedawno ekipa Królewskich miała pięciopunktową przewagę nad Barceloną w tabeli La Ligi, natomiast dziś traci już cztery oczka do swojego odwiecznego rywala. Zespół Xabiego Alonso prezentuje się nierówno, a hiszpański szkoleniowiec nie potrafi zapanować nad naszpikowaną gwiazdami szatnią. W efekcie coraz częściej mówi się o możliwym rozstaniu z 44-latkiem, do którego może dojść, jeśli sytuacja sportowa nie ulegnie poprawie.

Jednym z kandydatów do zastąpienia Alonso jest podobno Jurgen Klopp. Choć taki scenariusz wydaje się bardzo mało prawdopodobny, kataloński portal „ElNacional.cat” informuje, że słynny Niemiec mógłby rozważyć objęcie Realu Madryt.

58-letni trener miałby jednak przyjąć ofertę tylko pod warunkiem pełnej swobody w decydowaniu o transferach. W takim przypadku klub mogliby opuścić Vinicius Junior oraz Rodrygo Goes, ponieważ były menedżer Liverpoolu chce pracować jedynie z piłkarzami w stu procentach zaangażowanymi i podporządkowanymi drużynie.

Przypomnijmy, że Klopp od kilku miesięcy pełni nową funkcję, nadzorując międzynarodową sieć klubów piłkarskich Red Bulla. Wcześniej z dużymi sukcesami prowadził wyżej wspomniany Liverpool, Borussię Dortmund oraz FSV Mainz. W jego dorobku znajdują się m.in. jedno trofeum Ligi Mistrzów, mistrzostwo Premier League oraz dwa tytuły mistrza Niemiec. Dla Realu doświadczony szkoleniowiec mógłby być opcją na nowe otwarcie i wyraźne uporządkowanie projektu sportowego.