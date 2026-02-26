Klopp dostanię zgodę, jeśli będzie chciał odejść. Czy dołączy do Realu Madryt?

13:01, 26. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Salzburger Nachrichten / Sky Sport

Juergen Klopp pełni obecnie funkcję dyrektora ds. piłki nożnej w grupie Red Bull. Co chwilę pojawiają się jednak plotki, że opuści strukturę firmy. Salzburger Nachrichten poinformował, że trener jest o krok od odejścia i nikt nie będzie mu stał na przeszkodzie.

Juergen Klopp
Obserwuj nas w
PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp coraz bliżej Realu Madryt?! Red Bull pozwoli mu odejść

Juergen Klopp jeszcze w trakcie sezonu 2023/2024 w specjalnym filmie opublikowanym na klubowych kanałach Liverpoolu ogłosił, że wraz z zakończeniem tamtejszej kampanii przechodzi na trenerską emeryturę. Nie porzucił jednak pracy w futbolu, wiążąc się po kilku miesiącach przerwy z grupą Red Bull, gdzie przejął stanowisko szefa ds. globalnego rozwoju piłki nożnej.

Praca w strukturach Red Bulla jest zdecydowanie mniej stresująca i nie pochłania tak dużo czasu, jak prowadzenie zespołu. Klopp podkreślał, że dobrze czuje się w tej roli, ale jednocześnie nie wykluczył w przyszłości powrotu do zawodu trenera. Od dwóch miesięcy media co chwilę łączą niemieckiego szkoleniowca z Realem Madryt. Posada trenera Królewskich to temat nie do końca wyjaśniony z wielu powodów. 58-latek ma być uważany za idealnego kandydata, jeśli Alvaro Arbeloa nie spełni postawionych przed nim celów.

Plotki podgrzał ostatni nagłówek w Salzburger Nachrichten. Austriacka prasa podpisała artykuł tytułem: „Juergen Klopp o krok od odejścia z Red Bulla„. W tekście przekazali, że Klopp dostanie zgodę, jeśli będzie chciał odejść. O powyższe informacje zapytany został dyrektor zarządzający RB, który nie udzielił klarownej odpowiedzi, a zaznaczył, że Niemiec to właściwa osoba na właściwym miejscu.

Inwestuje bardzo dużo, jest w stałym kontakcie z naszymi trenerami i dyrektorami sportowymi oraz konsekwentnie rozwija naszą filozofię piłkarską Red Bulla. Jesteśmy przekonani, że jest właściwą osobą na to stanowisko. Na tym koncentrujemy całą naszą energię i uwagę – tłumaczył Oliver Mintzlaff, dyrektor zarządzający Red Bull GmbH, cytowany przez serwis Sky Sport Deutschland.

To tylko potęguje szerzące się w mediach pogłoski o powrocie Kloppa na ławkę trenerską. Na ten moment można jedynie gdybać. Cała sprawa powinna wyklarować się w końcówce, a najpóźniej po zakończeniu sezonu, gdy Real Madryt ogłosi, co z przyszłością Arbeloi.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź