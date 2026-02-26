Klopp dostanię zgodę, jeśli będzie chciał odejść. Czy dołączy do Realu Madryt?

Juergen Klopp pełni obecnie funkcję dyrektora ds. piłki nożnej w grupie Red Bull. Co chwilę pojawiają się jednak plotki, że opuści strukturę firmy. Salzburger Nachrichten poinformował, że trener jest o krok od odejścia i nikt nie będzie mu stał na przeszkodzie.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Juergen Klopp

Klopp coraz bliżej Realu Madryt?! Red Bull pozwoli mu odejść

Juergen Klopp jeszcze w trakcie sezonu 2023/2024 w specjalnym filmie opublikowanym na klubowych kanałach Liverpoolu ogłosił, że wraz z zakończeniem tamtejszej kampanii przechodzi na trenerską emeryturę. Nie porzucił jednak pracy w futbolu, wiążąc się po kilku miesiącach przerwy z grupą Red Bull, gdzie przejął stanowisko szefa ds. globalnego rozwoju piłki nożnej.

Praca w strukturach Red Bulla jest zdecydowanie mniej stresująca i nie pochłania tak dużo czasu, jak prowadzenie zespołu. Klopp podkreślał, że dobrze czuje się w tej roli, ale jednocześnie nie wykluczył w przyszłości powrotu do zawodu trenera. Od dwóch miesięcy media co chwilę łączą niemieckiego szkoleniowca z Realem Madryt. Posada trenera Królewskich to temat nie do końca wyjaśniony z wielu powodów. 58-latek ma być uważany za idealnego kandydata, jeśli Alvaro Arbeloa nie spełni postawionych przed nim celów.

Plotki podgrzał ostatni nagłówek w Salzburger Nachrichten. Austriacka prasa podpisała artykuł tytułem: „Juergen Klopp o krok od odejścia z Red Bulla„. W tekście przekazali, że Klopp dostanie zgodę, jeśli będzie chciał odejść. O powyższe informacje zapytany został dyrektor zarządzający RB, który nie udzielił klarownej odpowiedzi, a zaznaczył, że Niemiec to właściwa osoba na właściwym miejscu.

– Inwestuje bardzo dużo, jest w stałym kontakcie z naszymi trenerami i dyrektorami sportowymi oraz konsekwentnie rozwija naszą filozofię piłkarską Red Bulla. Jesteśmy przekonani, że jest właściwą osobą na to stanowisko. Na tym koncentrujemy całą naszą energię i uwagę – tłumaczył Oliver Mintzlaff, dyrektor zarządzający Red Bull GmbH, cytowany przez serwis Sky Sport Deutschland.

To tylko potęguje szerzące się w mediach pogłoski o powrocie Kloppa na ławkę trenerską. Na ten moment można jedynie gdybać. Cała sprawa powinna wyklarować się w końcówce, a najpóźniej po zakończeniu sezonu, gdy Real Madryt ogłosi, co z przyszłością Arbeloi.