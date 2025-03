fot. Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski strzelił bramkę Atletico

Robert Lewandowski wystąpił od pierwszej minuty w niedzielnym hicie z Atletico Madryt. Barcelona tego dnia spisywała się słabo i niewiele wskazywało na to, że może wywieźć ze stolicy Hiszpanii komplet punktów. Do przerwy przegrywała 0-1, a po zmianie stron gola dołożył również Alexander Sorloth. Wówczas piłkarze Blaugrany się obudzili, a sygnał do ataku dał właśnie polski snajper. Po zagraniu Inigo Martineza zachował się znakomicie, przyjmując piłkę klatką piersiową i uderzając do siatki.

Po tym golu Barcelona poszła za ciosem. Dwukrotnie trafił Ferran Torres, a jedną bramkę dołożył też Lamine Yamal. Udało jej się odwrócić losy rywalizacji i wygrać na piekielnie trudnym terenie.

Lewandowski zdobył kolejnego gola i pozostaje liderem klasyfikacji strzelców La Liga. W sumie ma ich na koncie już 22. Do końca sezonu będzie rywalizował o koronę z Kylianem Mbappe. Gwiazdor Realu Madryt uzbierał dwie bramki mniej.

𝐆⚽️⚽️⚽️𝐋 🇵🇱 𝐑𝐎𝐁𝐄𝐑𝐓𝐀 𝐋𝐄𝐖𝐀𝐍𝐃𝐎𝐖𝐒𝐊𝐈𝐄𝐆𝐎!



Świetnie zachował się w tej sytuacji snajper Blaugrany i mamy już tylko 2:1! 🔥



Co tu się jeszcze wydarzy? 😳 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/FtvLZSzRLp — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) March 16, 2025

Klasyfikacja strzelców La Liga

1. Lewandowski (Barcelona) – 22 gole

2. Mbappe (Real Madryt) – 20 goli

3. Budimir (Osasuna) – 15 goli

4. Raphinha (Barcelona) – 13 goli

5. Sancet (Athletic Club) – 13 goli