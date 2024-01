Kibice Barcy mają dość Xaviego. Wymowne komentarze

Hiszpańskie media społecznościowe są rozgrzane do czerwoności po finale Superpucharu Hiszpanii, w którym Real Madryt rozbił Barcelonę 4:1. Wielu kibiców z Katalonii domaga się zwolnienia trenera Xaviego. W Internecie popularność zyskuje hashtag #XaviOut.

Real Madryt zdeklasował Barcelonę

Duma Katalonii odpowiedziała tylko golem Lewandowskiego

Kibice mają dość trenera Xaviego

Xavi na wylocie z Barcelony?

To był zupełnie jednostronny finał Superpucharu Hiszpanii. Real Madryt wygrał 4:1, choć gdyby wykazał się większą skutecznością wynik byłby jeszcze wyższy. Nie świadczy to dobrze o trenerze Barcelony, Xavim, nad którym zbierają się czarne chmury.

Bilans młodego szkoleniowca przeciwko Królewskim jest nie najlepszy. Dotychczas mierzył się przeciwko Realowi Madryt dziewięciokrotnie. Wygrał cztery razy, a przegrał pięciokrotnie. Co gorsza w trzech ostatnich meczach przeciwko rywalowi ze stolicy Barca nie potrafiła znaleźć żadnej odpowiedzi. Przegrywała kolejno: 0:4, 1:2 i 1:4.

Na Twitterze popularność zyskuje hashtag #XaviOut. Wielu kibiców otwarcie domaga się zwolnienia Xaviego, który pracuje w Katalonii od listopada 2021 roku. „Jakie mamy z nim perspektywy? Szanuję go za osiągnięcia piłkarskie, ale musimy myśleć przyszłościowo” – napisał jeden z fanów. Inny dodał: „Rozumiem, że Barca nie ma pieniędzy, ale to nie może być powód, by trzymać dalej Xaviego”.

Tylko w ciągu ostatniej godziny na Twitterze pojawiło się kilkaset komentarzy o podobej treści krytykujących 43-latka.

Jeśli chodzi o rozgrywki ligowe Duma Katalonii zajmuje czwartą lokatę w tabeli ze stratą ośmiu oczek do prowadzącej Girony.

