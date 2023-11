Kepa Arrizabalaga doznał kontuzji podczas rozgrzewki przed meczem Realu Madryt ze Sportingiem Braga. Jak informuje The Athletic, golkiper będzie pauzował od 2 do 3 tygodni.

Źródło: The Athletic

IMAGO / Oscar J. Barroso Na zdjęciu: Kepa Arrizabalaga

Kepa Arrizabalaga doznał kontuzji podczas rozgrzewki przed meczem z Bragą

Hiszpańskiego bramkarza zastąpił Andrij Łunin

Według najnowszych informacji przerwa Kepy potrwa maksymalnie 3 tygodnie

Kepa będzie pauzował 2-3 tygodnie

Tuż przed rozpoczęciem meczu Real Madryt – Sporting Braga niepokojące wieści otrzymał Carlo Ancelotti. Włoski trener Królewskich musiał w ostatniej chwili dokonać zmiany w bramce. Na rozgrzewce kontuzji doznał Kepa Arrizabalaga, podstawowy wybór Los Blancos w tym sezonie.

Jak informuje The Athletic, 27-latek doznał niegroźnego urazu, ale jego przetrwa potrwa od 2 do 3 tygodni. Oznacza to, że nie zagra w meczach z Valencią, Cadiz i Napoli. Spodziewany powrót zaplanowano na 3 grudnia na spotkanie z Granadą.

Kepa jest piłkarzem Chelsea i przebywa na wypożyczeniu w Realu Madryt. Hiszpan zastępuje kontuzjowanego Thibaut Courtois, który zerwał więzadła krzyżowe.

