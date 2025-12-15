Real nie zatrudni słynnego trenera. Florentino Perez ma problem

Jurgen Klopp jest jednym z kandydatów na nowego szkoleniowca Realu Madryt. 58-letni Niemiec nie planuje jednak powrotu do trenowania, więc nie zostanie ewentualnym następcą Xabiego Alonso - dowiedział się hiszpański dziennik AS.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezes Realu Madryt

Jurgen Klopp nie przejmie Realu Madryt

Real Madryt od dłuższego czasu rozgląda się za nowym trenerem, ponieważ przyszłość Xabiego Alonso nie jest pewna. Choć ekipa Królewskich w ostatniej kolejce La Ligi pokonała Deportivo Alaves 2:1, to wcześniej zaliczyła kilka wstydliwych wpadek, które podsycają spekulacje wokół zmian w sztabie szkoleniowym. Na razie hiszpański menedżer może spać spokojnie, ale kolejna strata punktów mogłaby diametralnie zmienić sytuację.

Jednym z głównych kandydatów do przejęcia Realu Madryt był rzekomo Jurgen Klopp. Najnowsze doniesienia stołecznego dziennika „AS” rozwiewają jednak te spekulacje.

Według informacji wspomnianej wyżej gazety objęcie drużyny Los Blancos przez niemieckiego szkoleniowca jest praktycznie nierealnym scenariuszem. 58-latek nie planuje bowiem powrotu do trenowania na pełen etat i najprawdopodobniej odrzuciłby ofertę od Florentino Pereza, nawet gdyby była atrakcyjna finansowo.

Przypomnijmy, że Klopp od kilku miesięcy pełni nową prestiżową funkcję, nadzorując międzynarodową sieć klubów piłkarskich Red Bulla. Wcześniej z dużymi sukcesami prowadził Liverpool, Borussię Dortmund oraz FSV Mainz. W jego dorobku znajdują się m.in. triumf w Lidze Mistrzów, mistrzostwo Premier League oraz dwa tytuły mistrza Niemiec, co czyni go jednym z najbardziej cenionych trenerów w Europie.