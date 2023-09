Andres Iniesta w jednym z wywiadów był pełen uznania dla Xaviego twierdząc, że jego kolega wykazał się dużą odwagę, by przejąć stery w klubie z Camp Nou w bardzo trudnym okresie.

IMAGO / Bagu Bianco Na zdjęciu: Xavi Hernandez

Xavi wywalczył z Barceloną mistrzostwo Hiszpanii

Szkoleniowiec w piątek przedłużył kontrakt z Blaugraną

Iniesta skomentował postęp prac Xaviego w Katalonii

Xavi doceniony przez byłego kolegę z zespołu

Xavi Hernandez poprowadził FC Barcelonę w poprzednim sezonie do mistrzostwa Hiszpanii i choć Duma Katalonii zawiodła na arenie międzynarodowej szybko odpadając z Ligi Mistrzów, a następnie w fazie pucharowej Ligi Europy to w klubie byli zadowoleni z jego pracy. Władze postanowiły nagrodzić go nowym kontraktem i sporą podwyżką pensji.

Xavi jednak przejął zespół w bardzo trudnym momencie, co docenia jego były kolega z drużyny Andres Iniesta.

– Uważam, że powrót Xaviego do klubu nastąpił w trudnym okresie. FC Barcelona przeżywała trudny czas pod względem administracyjnym, wewnętrznym i zewnętrznym, a on miał odwagę podjąć się tego wyzwania. Myślę, że z biegiem czasu sytuacja stała się bardziej pozytywna i teraz może pracować na fundamentach, które sam zbudował – przyznał Iniesta.

FC Barcelona w obecnej kampanii zgromadziła trzynaście punktów w pięciu kolejkach. W sobotę rozegra kolejny mecz, a jej rywalem będzie Celta Vigo.

Zobacz również: Xavi dostał ogromną podwyżkę w Barcelonie