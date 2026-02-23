Ile zarabia Robert Lewandowski? Hiszpanie podali konkretną kwotę

Robert Lewandowski od prawie czterech lat gra w FC Barcelonie. Ile zarabia jeden z najlepszych napastników na świecie. Dziennik Sport podał dokładną kwotę. Polak inkasuje 26 milionów euro rocznie.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zarabia w Barcelonie 26 milionów euro rocznie

Robert Lewandowski, choć w sierpniu będzie obchodził 38. urodziny, wciąż jest uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Od lipca 2022 roku reprezentant Polski gra w FC Barcelonie. Podczas pobytu w Katalonii uzupełnił gablotę z trofeami o dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii i dwa Puchary Króla. Był także królem strzelców La Liga w sezonie 2022/2023.

Wielu kibiców zastanawia się, ile tak naprawdę Lewandowski zarabia za grę w Barcelonie. Z odpowiedzią przychodzi dziennik Sport, który poinformował o szczegółach wynagrodzenia polskiego piłkarza. Podstawowa pensja w tym sezonie wynosi aż 26 milionów euro.

Oczywiście to nie wszystko. Oprócz podstawy Lewandowski może liczyć także na szereg bonusów i premii. Na jego konto wpłynie 600 tysięcy euro, jeśli Blaugrana sięgnie po mistrzostwo. Kolejne 200 tysięcy to premia za wygranie Pucharu Króla. Za triumf w Lidze Mistrzów może otrzymać bonus w postaci miliona euro. Należy zaznaczyć, że obecna podstawa, czyli kwota 26 mln euro, to najniższe zarobki, jakie Lewandowski inkasuje w Barcelonie. W poprzednich sezonach roczna pensja była wyższa.

Utrzymanie reprezentanta Polski to duży wydatek dla klubu i poważne obciążenie budżetu płac. Jest to jeden z powodów, przez które Barcelona może zakończyć z nim współpracę. Obecny kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca 2026 roku.