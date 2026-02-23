Ile zarabia Robert Lewandowski? Hiszpanie podali konkretną kwotę

21:21, 23. lutego 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Sport

Robert Lewandowski od prawie czterech lat gra w FC Barcelonie. Ile zarabia jeden z najlepszych napastników na świecie. Dziennik Sport podał dokładną kwotę. Polak inkasuje 26 milionów euro rocznie.

Robert Lewandowski
Obserwuj nas w
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski zarabia w Barcelonie 26 milionów euro rocznie

Robert Lewandowski, choć w sierpniu będzie obchodził 38. urodziny, wciąż jest uważany za jednego z najlepszych napastników na świecie. Od lipca 2022 roku reprezentant Polski gra w FC Barcelonie. Podczas pobytu w Katalonii uzupełnił gablotę z trofeami o dwa mistrzostwa Hiszpanii, trzy Superpuchary Hiszpanii i dwa Puchary Króla. Był także królem strzelców La Liga w sezonie 2022/2023.

Wielu kibiców zastanawia się, ile tak naprawdę Lewandowski zarabia za grę w Barcelonie. Z odpowiedzią przychodzi dziennik Sport, który poinformował o szczegółach wynagrodzenia polskiego piłkarza. Podstawowa pensja w tym sezonie wynosi aż 26 milionów euro.

Oczywiście to nie wszystko. Oprócz podstawy Lewandowski może liczyć także na szereg bonusów i premii. Na jego konto wpłynie 600 tysięcy euro, jeśli Blaugrana sięgnie po mistrzostwo. Kolejne 200 tysięcy to premia za wygranie Pucharu Króla. Za triumf w Lidze Mistrzów może otrzymać bonus w postaci miliona euro. Należy zaznaczyć, że obecna podstawa, czyli kwota 26 mln euro, to najniższe zarobki, jakie Lewandowski inkasuje w Barcelonie. W poprzednich sezonach roczna pensja była wyższa.

Utrzymanie reprezentanta Polski to duży wydatek dla klubu i poważne obciążenie budżetu płac. Jest to jeden z powodów, przez które Barcelona może zakończyć z nim współpracę. Obecny kontrakt obowiązuje tylko do końca czerwca 2026 roku.

POLECAMY TAKŻE

Alvaro Arbeloa
Piłkarz wściekły na Real Madryt. Zablokowano jego transfer
Florentino Perez
Real Madryt szuka obrońcy. Te transfery poleca sztuczna inteligencja
Raheem Sterling
Sterling zaoferował się niemieckiemu klubowi. Otrzymał już odpowiedź