Ibrahimović stanął w obronie Yamala. Skrytykował wybór Złotej Piłki

Zlatan Ibrahimović w rozmowie z "La Gazzetta dello Sport" przyznał, że jego faworytem do zdobycia Złotej Piłki był Lamine Yamal. Szwed skrytykował decyzję o przyznaniu nagrody dla Ousmane'a Dembele.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal

Lamine Yamal był faworytem Zlatana Ibrahimovicia do Złotej Piłki

Zlatan Ibrahimović w przeszłości był gwiazdą największych klubów. Reprezentował barwy między innymi Barcelony, Milanu czy Paris Saint-Germain. W 2023 roku zakończył bogatą karierę piłkarską. Obecnie Szwed jest udziałowcem szwedzkiego klubu Hammarby, ale wciąż śledzi światowy futbol z dużym zaangażowaniem.

Minął niecały miesiąc od gali Złotej Piłki w Paryżu, podczas której Lamine Yamal zajął drugie miejsce w klasyfikacji generalnej. Prestiżowe trofeum powędrowało do skrzydłowego PSG Ousmane’a Dembele. Trzeci był inny zawodnik paryskiego giganta – Vitinha.

Choć 18-letni Hiszpan po raz drugi z rzędu zdobył Puchar Kopy dla najlepszego młodego piłkarza świata, główna nagroda wymknęła mu się z rąk. Decyzja wywołała sporo kontrowersji piłkarskim świecie i wielu ekspertów i byłych zawodników uznało, że Yamal bardziej zasłużył na Złotą Piłkę.

W rozmowie z włoskim dziennikiem „La Gazzetta dello Sport”, Ibrahimović nie krył podziwu dla młodego wychowanka Dumy Katalonii. – Trzeba oceniać zawodnika indywidualnie, pod kątem jego zdolności do robienia różnicy na boisku. Ja osobiście dałbym Złotą Piłkę Yamalowi – stwierdził Szwed. Dla 18-latka drugie miejsce w plebiscycie to ogromny sukces, biorąc pod uwagę, że był to dopiero jego drugi pełny sezon na najwyższym poziomie.