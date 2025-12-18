Barcelona zdecydowała w sprawie Flicka. Wszystko jasne

FC Barcelona jest bardzo zadowolona z pracy Hansiego Flicka. Jak podaje niemiecka gazeta BILD, kataloński klub chce przedłużyć kontrakt ze swoim trenerem do 30 czerwca 2028 roku. Obecna umowa między stronami wygasa rok wcześniej.

SPP Sport Press Photo / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Hansi Flick otrzyma ofertę przedłużenia kontraktu

Hansi Flick został trenerem Barcelony w lipcu 2024 roku, kiedy zespół Dumy Katalonii znajdował się w głębokim kryzysie sportowym oraz organizacyjnym. Niemiecki szkoleniowiec przejął stery po Xavim Hernandezie i bardzo szybko zdołał narzucić drużynie własny styl gry, oparty na intensywnym pressingu oraz wysokim tempie.

Efekty przyszły błyskawicznie, ponieważ już w swoim pierwszym sezonie Flick poprowadził Barcelonę do zdobycia kompletu krajowych trofeów. Przypomnijmy, że ekipa Blaugrany sięgnęła po mistrzostwo La Ligi, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.

W maju włodarze Dumy Katalonii postanowili docenić pracę szkoleniowca, przedłużając z nim kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Niewykluczone jednak, że to nie koniec rozmów pomiędzy obiema stronami. Jak donosi niemiecki dziennik „BILD”, FC Barcelona chce jeszcze lepiej zabezpieczyć przyszłość 60-latka. Klub z Camp Nou planuje zaproponować Flickowi kolejną prolongatę umowy, tym razem do połowy 2028 roku.

Hansi Flick przed objęciem Barcelony pracował między innymi w Bayernie Monachium oraz jako selekcjoner reprezentacji Niemiec. W sezonie 2019/2020 zdobył z bawarskim klubem potrójną koronę, triumfując również w Lidze Mistrzów. Przygoda z drużyną narodową nie była już jednak tak udana i nie spełniła oczekiwań kibiców.