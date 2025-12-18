Barcelona zdecydowała w sprawie Flicka. Wszystko jasne

Hansi Flick otrzyma ofertę przedłużenia kontraktu
Hansi Flick został trenerem Barcelony w lipcu 2024 roku, kiedy zespół Dumy Katalonii znajdował się w głębokim kryzysie sportowym oraz organizacyjnym. Niemiecki szkoleniowiec przejął stery po Xavim Hernandezie i bardzo szybko zdołał narzucić drużynie własny styl gry, oparty na intensywnym pressingu oraz wysokim tempie.
Efekty przyszły błyskawicznie, ponieważ już w swoim pierwszym sezonie Flick poprowadził Barcelonę do zdobycia kompletu krajowych trofeów. Przypomnijmy, że ekipa Blaugrany sięgnęła po mistrzostwo La Ligi, Puchar Króla oraz Superpuchar Hiszpanii.
W maju włodarze Dumy Katalonii postanowili docenić pracę szkoleniowca, przedłużając z nim kontrakt do 30 czerwca 2027 roku. Niewykluczone jednak, że to nie koniec rozmów pomiędzy obiema stronami. Jak donosi niemiecki dziennik „BILD”, FC Barcelona chce jeszcze lepiej zabezpieczyć przyszłość 60-latka. Klub z Camp Nou planuje zaproponować Flickowi kolejną prolongatę umowy, tym razem do połowy 2028 roku.
Hansi Flick przed objęciem Barcelony pracował między innymi w Bayernie Monachium oraz jako selekcjoner reprezentacji Niemiec. W sezonie 2019/2020 zdobył z bawarskim klubem potrójną koronę, triumfując również w Lidze Mistrzów. Przygoda z drużyną narodową nie była już jednak tak udana i nie spełniła oczekiwań kibiców.