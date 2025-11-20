Gwiazdor opuścił trening FC Barcelony, a mecz już w sobotę

Marcus Rashford nie trenował dziś z Barceloną przed powrotem na Camp Nou. Klub potwierdził jednak, że Anglik otrzymał zgodę na nieobecność z powodów osobistych i wróci w piątek.

Rashford opuścił trening, ale zagra w weekend

Hansi Flick odzyskał w czwartek niemal cały zespół po przerwie reprezentacyjnej. Na boisku pojawił się nawet Ronald Araujo, który wrócił z kadry Urugwaju dopiero nad ranem. Zabrakło jednak jednego z najważniejszych nazwisk – Marcusa Rashforda.

Początkowo spekulowano, że nieobecność Anglika mogła wynikać z drobnych problemów fizycznych, zwłaszcza że do sobotniego meczu z Athletic Club pozostały tylko dwa dni. Najnowsze doniesienia „AS”, przekazane przez Javi’ego Miguela, rozwiewają jednak wątpliwości.

Według dziennikarza napastnik opuścił trening z powodów osobistych, a klub udzielił mu pełnej zgody na absencję. Rashford ma wrócić do pracy z drużyną w piątek, dzięki czemu nie ma żadnego ryzyka, że zabraknie go w kadrze na spotkanie.

To dobra wiadomość dla kibiców Barcelony. Rashford jest jednym z najważniejszych piłkarzy ofensywnych w zespole Flicka, szczególnie od momentu kontuzji Raphinhi. Anglik, wypożyczony z Manchesteru United, ma już 15 bezpośrednich udziałów przy golach w tym sezonie i świetnie wykorzystał swoją szansę pod nieobecność Brazylijczyka.

Raphinha ma wrócić do gry już w ten weekend, ale Rashford w swojej obecnej formie i tak pozostaje jednym z kluczowych elementów układanki Flicka. Barca wraca na Camp Nou po ponad dwóch latach, a Anglik szykuje się na to wydarzenie bez żadnych przeszkód zdrowotnych.

