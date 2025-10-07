Gwiazdor niezadowolony z Alonso. Dał sygnał władzom Realu

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Jude Bellingham zły na pozycję w Realu Madryt

Real Madryt w tym sezonie spisuje się całkiem dobrze, choć trzeba oczywiście przyznać, że zdarzają się i wpadki, jak chociażby ta z ostatnich derbów Madrytu, gdzie zespół Xabiego Alonso uległ ekipie Atletico aż 2:5. Poza tym jednak dzięki pozostałym wynikom udaje się Królewskim zajmować pierwsze miejsce w stawce. Podobnie jest w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie piłkarze ze stolicy Hiszpanii są na drugiej lokacie.

Niemniej nowy Real Madryt pod wodzą Xabiego Alonso pomimo tego, że ma wielu zwolenników, to ma też przeciwników i to, jak się okazuje, w samej drużynie. Wcześniej wielokrotnie media informowały, że niezadowolony ze swojej pozycji w składzie jest Vinicius Junior. Teraz to samo dotyczy Jude’a Bellinghama. Według informacji przekazanych przez „Radioestadio Noche”, Anglik nie jest zadowolony ze stylu zarządzania Xabiego Alonso i dał o tym już znać władzom Realu Madryt.

Jude Bellingham w tym sezonie rozegrał w sumie tylko pięć spotkań i pozostaje bez gola oraz asysty. Na murawie spędził jednak niespełna 130 minut, choć należy przyznać, że pierwszą część sezonu stracił on przez uraz. Serwis „Transfermarkt” wycenia 22-letniego pomocnika na 180 milionów euro.

Zobacz także: Real Madryt planuje hitowy transfer. W grze 70 mln euro