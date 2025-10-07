Real Madryt planuje hitowy transfer. W grze 70 mln euro

Real Madryt wciąż szuka następcy Luki Modricia. Jak informuje portal "Defensa Central", w kręgu zainteresowań znajduje się Rodrigo Mora z FC Porto.

Rodrigo Mora na radarze Realu Madryt

Real Madryt w letnim oknie transferowym pożegnał Lukę Modricia, który po ponad dekadzie spędzonej na Santiago Bernabeu zdecydował się na przenosiny do Milanu. Odejście chorwackiego pomocnika pozostawiło lukę w środku pola Królewskich, którą klub chce wypełnić jednym z najbardziej obiecujących talentów młodego pokolenia.

Według najnowszych doniesień portalu „Defensa Central”, hiszpański gigant uważnie monitoruje sytuację Rodrigo Mory z FC Porto. Zainteresowanie zawodnikiem nie jest nowe, ale tym razem pojawiły się konkrety dotyczące potencjalnych warunków transferu. Klauzula odstępnego za 18-letniego pomocnika wynosi 70 milionów euro, która ma zostać uruchomiona w przyszłym roku.

Florentino Perez docenia technikę i dojrzałość Portugalczyka, który w barwach Smoków strzelił w tym sezonie jedną bramkę w ośmiu spotkaniach. Jak podkreślają hiszpańskie media, Real nie zamierza działać pochopnie. Klub preferuje cierpliwą obserwację rozwoju zawodnika, by w odpowiednim momencie podjąć właściwą decyzję. Mora znajduje się również na radarze Paris Saint-Germain.

Znakomite występy młodego Portugalczyka przyciągnęły uwagę całej Europy. Jeśli utrzyma obecną formę i dalej będzie się rozwijał, cierpliwość Królewskich może się w przyszłości opłacić. Rodrigo Mora może w przyszłości zostać nowym dyrygentem środka pola w stolicy Hiszpanii.