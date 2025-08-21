Sipa US/ Alamy Na zdjęciu: Real Madryt - Arsenal

Real na dłużej z kluczowym graczem

Thibaut Courtois występuje na Estadio Santiago Bernabeu już od siedmiu lat. W lecie 2018 roku reprezentant Belgii zamienił Chelsea na Real Madryt za 35 milionów euro. Od tamtego momentu rozegrał blisko 300 spotkań w koszulce Królewskich. Wraz z Los Blancos sięgnął miedzy innymi po dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii.

Obecna umowa 33-latka z madrytczykami wygasa wraz zakończeniem obecnego sezonu, ale wszystko wskazuje na to, że Courtois będzie kontynuował swoją karierę pod skrzydłami Xabiego Alonso. Sacha Tavolieri jest pewny – Real osiągnął ustne porozumienie z bramkarzem w kwestii nowego kontraktu.

🚨⚪️ EXCL – Real Madrid are in advanced negotiations with Thibaut Courtois over a contract extension.



🇧🇪 A verbal agreement has been reached and is expected to be made official through an announcement in the coming weeks.



✍🏼 Two-year contract. #mercato #RMA pic.twitter.com/4ELMZpdDgt — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) August 20, 2025

Ma on obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Do tej pory Courtois zapewne będzie mógł liczyć na bluzę z numerem jeden – aktualnie nie ma powodów, by wątpić w sportową jakość wychowanka KRC Genk. W poprzednim sezonie zanotował 53 mecze i 17 razy zachował czyste konto. W bieżących rozgrywkach zaliczył już jeden pojedynek. W premierowej kolejce La Liga Real pokonał 1:0 Osasunę.