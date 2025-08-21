Gwiazda Realu przedłuży kontrakt. Porozumienie pewne

Real Madryt osiągnął porozumienie z jedną ze swoich gwiazd, twierdzi Sacha Tavolieri. Thibaut Courtois przedłuży kontrakt. Znamy szczegóły nowej umowy.

Real na dłużej z kluczowym graczem

Thibaut Courtois występuje na Estadio Santiago Bernabeu już od siedmiu lat. W lecie 2018 roku reprezentant Belgii zamienił Chelsea na Real Madryt za 35 milionów euro. Od tamtego momentu rozegrał blisko 300 spotkań w koszulce Królewskich. Wraz z Los Blancos sięgnął miedzy innymi po dwa zwycięstwa w Lidze Mistrzów i trzy mistrzostwa Hiszpanii.

Obecna umowa 33-latka z madrytczykami wygasa wraz zakończeniem obecnego sezonu, ale wszystko wskazuje na to, że Courtois będzie kontynuował swoją karierę pod skrzydłami Xabiego Alonso. Sacha Tavolieri jest pewny – Real osiągnął ustne porozumienie z bramkarzem w kwestii nowego kontraktu.

Ma on obowiązywać do 30 czerwca 2028 roku. Do tej pory Courtois zapewne będzie mógł liczyć na bluzę z numerem jeden – aktualnie nie ma powodów, by wątpić w sportową jakość wychowanka KRC Genk. W poprzednim sezonie zanotował 53 mecze i 17 razy zachował czyste konto. W bieżących rozgrywkach zaliczył już jeden pojedynek. W premierowej kolejce La Liga Real pokonał 1:0 Osasunę.

