Imago / David Ramirez Na zdjęciu: Ronald Araujo

Ronald Araujo nie zamierza odchodzić z FC Barcelony

FC Barcelona może spać spokojnie, ponieważ ich gwiazda oraz jeden z kapitanów nie zamierza zimą opuszczać klubu. Ronald Araujo mimo plotek łączących go z transferem do Bayernu czy Manchesteru jest w pełni oddany “Dumie Katalonii”. 24-latek przyznał, że gra z opaską kapitańską w Barcelonie to dla niego wielki zaszczyt.

– W każdym oknie transferowym pojawiają się plotki o moim odejściu. Ostatniego lata mówiło się o Manchesterze United, ale jestem w pełni skupiony na grze w Barcelonie – mówi Araujo.

– Robię wszystko, co w mojej mocy dla Barcelony. Daje z siebie 100%. Zakładanie opaski kapitana to dla mnie zaszczyt. Czuję odpowiedzialność – podkreśla.

Urugwajczyk do “Blaugrany” trafił w 2018 roku z rodzimej ligi, a dokładnie z Boston River. W pierwszym zespole zadebiutował w 2020 roku i od tego czasu stał się jednym z kluczowych piłkarzy. Araujo zagrał już 131 spotkań, w których strzelił 8 bramek dla Barcy. Z klubem wygrał mistrzostwo, puchar oraz superpuchar Hiszpanii.