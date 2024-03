IMAGO / CordonPress Na zdjęciu: Arda Gueler

Real Madryt rozbił Celtę 4:0 w 28. kolejce La Liga

Jedną z bramek zdobył Arda Gueler

Młody Turek po spotkaniu udzielił odważnej wypowiedzi

Arda Gueler chce błyszczeć w Realu Madryt

Real Madryt pokonał Celtę Vigo 4:0 w 28. kolejce La Liga, a w doliczonym czasie gry debiutancką bramkę zdobył Arda Gueler. Młody Turek nareszcie doczekał się swojego momentu po kilku miesiącach ciągłych niepowodzeń. Przypomnijmy, że piłkarz nie mógł wejść we właściwy rytm z powodu powtarzających się kontuzji.

Po spotkaniu Gueler zabrał głos i emanował pewnością siebie. Młody Turek jest przekonany, że poradzi sobie z presją gry w Realu Madryt.

– Jestem bardzo szczęśliwy, że jestem w Realu Madryt. To najlepszy klub na świecie i choć jest to trudne, uważam, że mam jakość i charakter, aby temu sprostać. To był jak dotąd trudny sezon, ale mam nadzieję, że po tym golu przyjdą lepsze rzeczy – powiedział piłkarz cytowany przez Fabrizio Romano.