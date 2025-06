MI News & Sport / Alamy Na zdjęciu: Pep Guardiola

Guardiola odrzuca Hiszpanię i Barcelonę!

Gdzie osiądzie Pep Guardiola po zakończeniu swojej przygody w Manchesterze City? Umowa Hiszpana na Etihad obowiązuje do 30 czerwca 2027 roku i wszystko wskazuje na to, że po zakończeniu kontraktu pożegna się on z szatnią Obywateli. Na razie nie jest jasne, co planuje 54-latek, jednak nie można wykluczyć, że Manchester będzie jego ostatnim klubem w karierze. Kolejnym przystankiem może okazać się praca z jedną z reprezentacji.

Czy Guardiola może poprowadzić kadrę Hiszpanii? Szkoleniowiec sam zasugerował, że to niemożliwe. – Chciałbym trenować Lamine’a Yamala, ale to się nie uda – przyznał opiekun City, cytowany przez Josepa Soldado Gómeza.

Ta wypowiedź wyklucza również powrót do Barcelony, której Yamal jest wychowankiem i jedną z największych gwiazd. Gdzie Guardiola trafi po rozstaniu z Manchesterem City? Decyzję Hiszpana poznamy zapewne nie wcześniej niż w sezonie 2026/27, o ile zdecyduje się on wypełnić obowiązujący kontrakt.