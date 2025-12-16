Barcelona była o włos od kompromitacji! Uratował ich Christensen [WIDEO]

FC Barcelona raziła nieskutecznością, a Guadalajara imponowała walecznością. Duma Katalonii wygrała (2:0), ale zwycięstwo z trzecioligowcem rodziło się w bólach. Mistrza Hiszpanii od kompromitacji uratował Andreas Christensen.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Akcja z meczu Guadalajara - Barcelona

Christensen uratował Barcelonę od kompromitacji w Pucharze Króla

FC Barcelona w mocno odmienionym składzie przystąpiła do wtorkowego meczu z Guadalajarą w Pucharze Króla. Co więcej, z powodu problemów bezpieczeństwa z tymczasowymi trybunami spotkanie zostało rozpoczęte półgodzinnym opóźnieniem. Warto dodać, że w wyjściowej jedenastce po raz pierwszy od siedmiu miesięcy znalazł się Marc-Andre ter Stegen. Hansi Flick wyjaśnił wybór bramkarza.

Mecz z trzecioligowcem długo nie układał się po myśli Katalończyków. Początek był dość chaotyczny w wykonaniu podopiecznych Flicka, a Guadalajara miała nawet okazję do zdobycia bramki, oddając jako pierwsza celny strzał. Z czasem Blaugrana przejęła inicjatywę, dominując w posiadaniu piłki. Niemniej jednak ich ataki nie przynosiły większego zagrożenia, a tylko cztery z dziesięciu strzałów były w światło bramki.

Celnie strzelał Garcia, Christensen czy Fermin, ale żaden z nich nie potrafił pokonać bramkarza gospodarzy. Guadalajara w pierwszej połowie grała walecznie, broniąc się wszystkimi siłami przed stratą gola. Efekt? Pierwsza połowa skończyła się bezbramkowym remisem.

Druga część spotkania wyglądała bliźniaczo podobnie do pierwszych czterdziestu pięciu minut. Barcelona raziła nieskutecznością mimo wielu prób zdobycia bramki. Sytuacje marnował m.in. Rashford, którego największym koszmarem tego dnia był bramkarz rywali. W 71. minucie mogło dojść do sensacji, ponieważ groźną akcję przeprowadziła Guadalajara. Na szczęście w ostatniej chwili interweniował Eric Garcia. Finalnie gospodarze mieli tylko rzut rożny, z którego nie zagrozili bramce Blaugrany.

𝐁𝐀𝐑𝐂𝐄𝐋𝐎𝐍𝐀 𝐍𝐀 𝐏𝐑𝐎𝐖𝐀𝐃𝐙𝐄𝐍𝐈𝐔! 😮‍💨😮‍💨



To nie jest spacerek dla piłkarzy Flicka! 😬🫣 Długo bili głową w mur, ale wreszcie udało im się trafić do siatki! ⚽🔥 #lazabawa 🇪🇸 pic.twitter.com/UZipp0Jl7L — ELEVEN SPORTS PL (@ELEVENSPORTSPL) December 16, 2025

Barcelonę od kompromitacji w Pucharze Króla uratował Andreas Christensen. Mistrzowie Hiszpanii otrzymali rzut rożny i na raty, ale skutecznie go wykorzystali. Futbolówkę w pole karne ostatecznie wrzucił Frenkie De Jong, a niekryty Christensen skierował ją do siatki. Wynik meczu pod koniec podwyższył Rashford, a Duma Katalonii mimo słabego spotkania pokonała trzecioligowca (2:0).

Guadalajara 0:2 FC Barcelona (77′ Christensen, 90′ Rashford)