IMAGO / Cesar Cebolla Na zdjęciu: Antonio Rudiger

Znakomite widowisko w derbach Madrytu

Pierwsza odsłona zakończyła się wynikiem 2:2

Real i Atletico stanęli na wysokości zadania

Świetne widowisko i cztery gole do przerwy

W pierwszym meczu półfinałowym Superpucharu Hiszpanii rozgrywanym w Arabii Saudyjskiej Atletico Madryt rywalizowało z Realem. Spotkanie od pierwszego gwizdka było rozgrywane w szybkim tempie, a obie drużyny postawiły na ofensywę.

Atletico już w 6. minucie zaskoczyło rywala. Hermoso skorzystał na dokładnym dośrodkowaniu Griezmanna i gapiostwie rywala. Defensorzy Realu nie zdołali przeszkodzić mu w oddaniu precyzyjnego uderzenia z bliskiej odległości.

W kolejnych minutach narastała przewaga Realu Madryt, który dążył do wyrównania. Jak się okazało, Królewscy potrzebowali jedynie czternastu minut, by wyrównać wynik tego pojedynku. Tym razem na listę strzelców wpisał się Rudiger po asyście Modricia.

Real Madryt postanowił iść za ciosem i w kolejnych minutach zdominował ten pojedynek. Znaczna przewaga Królewskich przyniosła drugiegogola dla drużyny prowadzonej przez Ancelottiego, a do siatki rywala trafił Mendy.

Jeśli ktoś myślał, że to koniec strzelania przed przerwą to był w błędzie. Atletico nie zamierzało łatwo się poddać i doprowadziło do wyrównania w 37. minucie. Mocnym i precyzyjnym uderzeniem z okolic szesnastego metra popisał się Griezmann.

