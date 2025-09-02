Gorąco w La Liga. Kibice protestują przeciwko nowemu piłkarzowi

PA Images/ Alamy Na zdjęciu: Manor Solomon

La Liga: Solomon niemile widziany przez fanów Villarrealu

Villarreal ma za sobą wyjątkowo udane lato pod względem transferów. Na Estadio de la Ceramica trafiło aż dziesięciu nowych zawodników. Szeregi ekipy Żółtej Łodzi Podwodnej zasilili tacy piłkarze, jak George Mikautadze, Renato Veiga, Aberto Moleiro, Tajon Buchanan, Rafa Marin czy Manor Solomon. Ruch z udziałem tego ostatniego został potwierdzony tuż przed zamknięciem okienka w La Liga.

Lewoskrzydłowy został wypożyczony z Tottenhamu do końca trwającego sezonu. Szybko okazało się, że Solomon nie będzie miał łatwego życia w szeregach El Submarino Amarillo. I to bez wątpienia nie ze względu na surowe podejście Marcelino do treningów. Kibice Villarrealu szybko wyrazili swoje zdanie na temat transferu Izraelczyka i jego osoby:

– Poznajcie Manora Solomona. Z dumą i otwarcie popiera ludobójstwo, którego dokonuje Izrael, i nielegalną okupację Palestyny. Manor Solomon nie jest mile widziany w Villarreal i nie zasługuje na wsparcie swoich kibiców – czytamy w oficjalnym oświadczeniu sympatyków zdobywcy Ligi Europy z 2021 roku.

Meet Manor Solomon.



Manor Solomon proudly and outwardly supports Israel's genocide and illegal occupation of Palestine and its people.



Manor Solomon is not welcome at Villarreal and does not deserve the affection of its supporters.



Free Palestine 🇵🇸 pic.twitter.com/6PCnPi88fc — Villarreal Report (@Villarreal_Rep) September 1, 2025

Solomon z pewnością będzie musiał liczyć z się z regularnymi gwizdami z trybun. Trudno się temu dziwić – jego postawa nie wzbudza sympatii.