Mbappe na ratunek! Real wygrywa, a Getafe kończy w dziewiątkę [WIDEO]

Real Madryt odniósł skromne zwycięstwo w meczu z Getafe (1:0). bramkę na wagę trzech punktów zdobył Kylian Mbappe. Warto odnotować, że czerwoną kartkę zobaczył Allan Nyom, który na boisku przebywał zaledwie 30 sekund.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Kiko Femenia i Kylian Mbappe

Mbappe z 10. golem w La Liga! Real przepchnął mecz z Getafe

Real Madryt, aby utrzymać fotel lidera La Liga, potrzebował zdobyć komplet punktów w starciu z Getafe w 9. kolejce. Wszystko przez fakt, że FC Barcelona wygrała mecz z Gironą po golu w doliczonym czasie gry (2:1). Na niedzielne spotkanie Xabi Alonso zdecydował się posadzić Viniciusa Juniora na ławce. Jego miejsce na skrzydle zajął Rodrygo, który dopiero po raz trzeci zagrał w pierwszym składzie.

Pierwsza połowa spotkania nie przyniosła bramek, ale okazji na zdobycie gola nie brakowało. W 6. minucie jeden z zawodników Getafe upadł w polu karnym, domagając się jedenastki, lecz sędzia nie wskazał na wapno. Chwilę później prowadzenie mogli objąć goście, lecz strzał Kyliana Mbappe został zatrzymany przez bramkarza. Po raz drugi Getafe domagało się rzutu karnego w 23. minucie. Tym razem w grę wkroczył VAR, a sędzia po obejrzeniu powtórki podtrzymał decyzję o nieprzyznaniu jedenastki.

Jeszcze przed przerwą zarówno gospodarze, jak i goście mieli kolejną szansę, aby otworzyć wynik. Doskonałą okazję zmarnował jednak Alex Sancris oraz David Alaba. W ten sposób pierwsze czterdzieści pięć minut zakończyło się bezbramkowym remisem.

Po przerwie skuteczność obu drużyn nadal pozostawiała wiele do życzenia. Kluczowym momentem okazała się 77. minuta, gdy Allan Nyom dostał czerwoną kartkę. Warto dodać, że na boisku pojawił się dosłownie trzydzieści sekund wcześniej. Chwilę później, bowiem w 80. minucie wynik meczu otworzył Kylian Mbappe. Francuz zdobył 10. gola w lidze, wykorzystując podanie Ardy Gulera. Getafe kończyło mecz w dziewięciu, ponieważ kolejnym piłkarzem, który zobaczył czerwień był Alex Sancris.

Po zwycięstwie z Getafe podopieczni Xabiego Alonso ponownie znaleźli się na 1. miejscu w tabeli. Aktualnie po 9. kolejkach wyprzedzają Barcelonę o 2 punkty. W przyszłym tygodniu kibiców w Hiszpanii czeka bezpośrednie starcie w ramach El Clasico.

Getafe 0:1 Real Madryt (80′ Mbappe)