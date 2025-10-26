Gdzie El Clasico? Na jakim stadionie zagrają Real i Barcelona?

Mecz pomiędzy Realem Madryt a Barceloną to wielkie piłkarskie święto, na które czekają miliony kibiców. Tym razem El Clasico zostanie rozegrane na Santiago Bernabeu, czyli obiekcie Królewskich.

SOPA Images Limited/Alamy Na zdjęciu: Piłkarze Realu Madryt

Gdzie odbędzie się rywalizacja Real – Barcelona?

Rywalizacja pomiędzy Realem Madryt a FC Barceloną, to rywalizacja, która wzbudza chyba największe emocje spośród wszystkich spotkań rozgrywanych w Europie. Właściwie można powiedzieć, że nie ma drugiej takiej potyczki na świecie, która tak elektryzowałaby fanów piłki nożnej.

Przy okazji każdego El Clasico kibice dzielą się na dwa obozy, ci wspierający zespół Królewskich oraz ci, którzy trzymają kciuki za Dumę Katalonii. Nie inaczej będzie i tym razem, choć z pewnością na stadionie przeważać będą fani Los Blancos. Wszystko bowiem przez fakt, że dzisiejszy klasyk zostanie rozegrany na słynnym Santiago Bernabeu w Madrycie, a więc obiekcie Realu.

To stadion z wielką historią, bowiem otwarty został w 1947 roku. W ostatnim czasie przeszedł jednak wielką ewolucję i przez kosztowny zabieg modernizacji, stał się najpewniej najnowocześniejszym stadionem na świecie. Obecnie może pomieścić 81 tysiący widzów, co czyni go także pod tym względem czołową areną nie tylko w Europie, ale i na całym globie.

Santiago Bernabeu – arena dzisiejszego El Clasico

Pojemność: 81 044 widzów

Otwarcie: 14 grudnia 1947

Gospodarz: Real Madryt

Najważniejsze mecze: Finał Mistrzostw Świata 1982, finał Euro 1964, 5 finałów Ligi Mistrzów.

