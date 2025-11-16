Garcia wraca do bramki Barcelony! Romano podał datę

Joan Garcia będzie dostępny na najbliższe spotkanie FC Barcelony - poinformował Fabrizio Romano. Hiszpański bramkarz był nieobecny kilka tygodni. Pod jego nieobecność między słupkami Katalończyków stał Wojciech Szczęsny.

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Joan Garcia

Joan Garcia może wystąpić w meczu Barcelona – Bilbao

Joan Garcia pod koniec września doznał kontuzji kolana. Wobec niedyspozycji hiszpańskiego bramkarza między słupkami stanął Wojciech Szczęsny. Natomiast wszystko wskazuje na to, że Polak znowu wróci na ławkę rezerwowych, ponieważ 25-latek wrócił do pełni sił. Ostatnio pojawiły się filmy z treningów, na których widać, że golkiper FC Barcelony trenuje na pełnych obrotach.

Ponadto nowe informacje ws. powrotu Garcii przekazał Fabrizio Romano. Znany dziennikarz ujawnił, że bramkarz będzie do dyspozycji Hansiego Flicka w nadchodzącym meczu FC Barcelona – Athletic Bilbao. Duma Katalonii do gry w lidze wróci w przyszły weekend.

Niewykluczone, że Garcia od razu wróci do wyjściowej jedenastki. Jeśli w najbliższym meczu znajdzie się w składzie, będzie to dla niego pierwsze spotkanie od 25 września i starcia z Realem Oviedo. Łącznie wystąpił jak dotąd w 7 meczach, zachowując 3 czyste konta.

Barcelona przed przerwą na kadrę notowała mieszane wyniki. Oprócz zwycięstw z Celtą Vigo (4:2) i Elche (3:1) przydarzył się im remis z Club Brugge (3:3) i porażka z Realem Madryt (1:2). Aktualnie zajmują 2. miejsce w tabeli La Liga z dorobkiem 28 punktów.