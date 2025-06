Mastantuono idzie śladami Di Marii. Real znów postawił na Argentyńczyka

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Franco Mastantuono

Real Madryt. Franco Mastantuono niczym Angel Di Maria

W piątkowe popołudnie Real Madryt pochwalił się sprowadzeniem Franco Mastantuono, który przeszedł do hiszpańskiego klubu na zasadzie transferu definitywnego z River Plate. 17-letni skrzydłowy związał się z wicemistrzem La Ligi kontraktem obowiązującym do 30 czerwca 2031 roku, a kwota tej transakcji wyniosła ponad 45 milionów euro. Warto dodać, że umowa wejdzie w życie dopiero 14 sierpnia, kiedy ten młodzieniec ukończy pełnoletność.

Co ciekawe, Franco Mastantuono jest pierwszym argentyńskim piłkarzem, który dołączył do Realu Madryt, od czasów Angela Di Marii. Czas pokaże, czy utalentowany zawodnik zrobi podobną karierę na Santiago Bernabeu, co jego starszy rodak. Przypomnijmy, iż 37-letni atakujący był piłkarzem ekipy Królewskich w latach 2010-2014. Doświadczony napastnik w koszulce drużyny Los Blancos rozegrał łącznie 190 meczów, strzelił 36 goli i zaliczył 85 asyst.

⚪️🇦🇷 Franco Mastantuono is the first Argentine Real Madrid have signed since Ángel Di María joined in 2010. pic.twitter.com/61UX83fGQG — Madrid Xtra (@MadridXtra) June 13, 2025

Angel Di Maria jako zawodnik Realu Madryt wygrał wszystkie trofea – Ligę Mistrzów, mistrzostwo Hiszpanii oraz Puchar Króla (dwukrotnie). Wracając do Franco Mastantuono, to uchodzi on za jednego z najbardziej perspektywicznych piłkarzy w całej Ameryce Południowej. Wychowanek River Plate, którego w swoich szeregach widziało również francuskie Paris Saint-Germain, ma już za sobą debiut w dorosłej reprezentacji Argentyny. Teraz rusza na podbój europejskich boisk w barwach najlepszego klubu w historii.

