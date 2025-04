Flick zdecyduje się na zaskakujący krok? Barcelona będzie musiała szukać trenera

FC Barcelona i Hansi Flick chcą kontynuować współpracę, ale tylko w najbliższym czasie. Według "Sport", niemiecki szkoleniowiec przedłuży kontrakt do 2027 roku, po czym rozważy zakończenie kariery trenerskiej.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Flick rozważa odejście na emeryturę w 2027 roku

FC Barcelona planuje dalszą współpracę z Hansim Flickiem. Niemiecki trener jest zadowolony ze swojej pozycji w klubie, a obie strony są gotowe przedłużyć umowę przynajmniej o rok – do 2027 roku. Potem przyszłość Flicka będzie analizowana co sezon, ale wiele wskazuje na to, że Barca może być jego ostatnim klubem w bogatej karierze trenerskiej.

Flick rozpoczął swoją pracę trenerską w niemieckim Bammental już w 1996 roku, od razu po zakończeniu kariery piłkarskiej. Przeszedł długą drogę, zdobywając ogromne doświadczenie. Trenował Hoffenheim, był asystentem i pracował w strukturach Salzburga, współpracował z Niemieckim Związkiem Piłki Nożnej, a w końcu trafił do Bayernu Monachium. Tam zdobył wszystkie możliwe trofea, osiągając szczyt kariery.

Po odejściu z Bayernu Flick spełnił kolejne marzenie, przejmując reprezentację Niemiec. Był to trudny moment, pełen zmian pokoleniowych po pamiętnym zwycięstwie w Mistrzostwach Świata w 2014 roku. Flick nie osiągnął z kadrą spektakularnych wyników, ale udało mu się rozpocząć proces odmładzania zespołu, który wymagał gruntownej przebudowy.

Po opuszczeniu reprezentacji Flick cierpliwie czekał na zagraniczny projekt, marząc o prowadzeniu właśnie Barcelony. Szansa pojawiła się po odejściu Xaviego Hernandeza, kiedy Joan Laporta zaoferował mu posadę trenera. Flick bardzo szybko odświeżył drużynę, prezentując futbol na najwyższym europejskim poziomie.

Jego kontrakt z Barceloną obowiązuje do 2026 roku, jednak niemal pewne jest, że przedłużenie współpracy nastąpi już niedługo. Kiedy Hansi Flick ostatecznie pożegna się z Barcą, może to oznaczać także definitywny koniec jego kariery trenerskiej. Po trzech dekadach pracy, projekt Blaugrany byłby jego finałowym dziełem.