Flick zamienił Camp Nou w twierdzę. Co za wynik

FC Barcelona pod wodzą Hansiego Flicka imponuje grą w defensywie. Według danych Opta Blaugrana nie straciła u siebie ani jednego gola w drugich połowach pojedynków rozgrywanych na Camp Nou.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona najlepsza w Europie po przerwie. Zero goli straconych u siebie

FC Barcelona zmieniła swoje oblicze po przerwie w meczach domowych. Zespół Hansiego Flicka nie stracił ani jednej bramki w drugich połowach spotkań rozgrywanych na Camp Nou. To najlepszy wynik wśród klubów z pięciu najmocniejszych lig Europy według danych Opta.

Dla porównania PSG straciło w drugich połowach u siebie dwa gole. Kolejne zespoły, takie jak Real Betis czy Atletico Madryt, mają na koncie trzy stracone bramki. Żaden z nich nie może się równać Blaugranie, mimo dobrych liczb. Camp Nou po przerwie stało się prawdziwym terytorium Flicka.

Statystyka pokazuje, że niemiecki szkoleniowiec potrafi reagować w trakcie meczu. Po pierwszej połowie koryguje ustawienie i eliminuje błędy w defensywie. Przed Joanem Garcią powstaje mur, który do tej pory pozostaje nie do sforsowania. Bramkarz również dokłada swoją cegiełkę do tych liczb.

Barcelona odzyskała pozycję lidera LaLiga po wygranej z Levante 3:0. Wcześniejsze porażki z Gironą i Atletico Madryt zostały już odłożone na bok. Teraz przed zespołem kluczowy etap sezonu. Kolejny etap w Lidze Mistrzów i decydujące mecze w kraju sprawią, że domowa twierdza może mieć ogromne znaczenie.

W drugich połowach Barcelona potrafi podkręcić tempo i zdominować rywala. Gdy zmęczenie daje się we znaki, zespół Flicka utrzymuje intensywność i kontrolę.

