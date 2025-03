Flick zabrał głos ws. Lewandowskiego. Nie szczędził pochwał pod jego adresem

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Robert Lewandowski

Lewandowski doceniony przez Flicka

Hansi Flick wie, jak ważne jest utrzymanie pełnej gotowości wszystkich zawodników. W końcowej fazie sezonu kluczowe staje się odpowiednie zarządzanie czasem gry liderów, w tym Roberta Lewandowskiego. Polak, który latem skończy 37 lat, wciąż pozostaje ważnym ogniwem Barcelony, ale niemiecki szkoleniowiec postanowił dawkować mu minuty na boisku.

Podczas konferencji prasowej przed meczem z Gironą, Flick nie szczędził pochwał pod adresem Lewandowskiego. – Rozmawiałem z Lewym przed meczem z Osasuną. Jego podejście pokazuje, że liczy się dla niego sukces drużyny, a nie tylko indywidualne osiągnięcia. To fantastyczna postawa – podkreślił szkoleniowiec cytowany przez “Sport”.

Jednym z powodów częstszego odpoczynku dla Lewandowskiego jest świetna forma Ferrana Torresa, który udowadnia swoją wartość w ataku. W każdym meczu, w którym dostaje szansę – czy to od początku, czy jako zmiennik – prezentuje się znakomicie.

Flick zaznacza, że Ferran nie daje powodów, by go pomijać w składzie. Hiszpan pokazuje swoją wszechstronność i skuteczność, co sprawia, że trener coraz częściej decyduje się na rotację w ofensywie. Warto także wspomnieć o mniej eksploatowanych graczach, jak Pablo Torre czy Pau Víctor, którzy również stanęli na wysokości zadania, gdy zespół ich potrzebował.

Do końca sezonu Flick będzie kontynuował rotacje w ataku, aby zapewnić Lewandowskiemu odpowiednią regenerację i jednocześnie wykorzystać znakomitą formę Ferrana Torresa. Barca liczy na to, że elastyczność kadrowa pozwoli na utrzymanie wysokiej dyspozycji w kluczowych meczach kończącego się sezonu.