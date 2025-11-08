Flick zaapelował ws. Yamala. Tego żąda od reprezentacji Hiszpanii

Lamine Yamal otrzymał powołanie do reprezentacji Hiszpanii. Hansi Flick odniósł się do tego na konferencji prasowej. Szkoleniowiec FC Barcelony wystosował apel do sztabu La Furia Roja.

rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal i Hansi Flick

Flick ma jasne żądania dot. gry Yamala w reprezentacji

Lamine Yamal od kilku tygodni zmaga się z problemami zdrowotnymi. Jakiś czas temu okazało się, że nastolatek odczuwa dyskomfort w okolicy spojenia łonowego. Ze względu na kontuzję opuścił kilka spotkań FC Barcelony w trwających rozgrywkach. Choć ostatnio wrócił na boisko, to wciąż nie jest w pełni sił. Co jakiś czas wspomniany uraz daje o sobie znać, lecz mimo to otrzymał powołanie do reprezentacji.

Wyjazd piłkarza na zgrupowanie reprezentacji Hiszpanii to duże ryzyko dla Dumy Katalonii. W związku z tym na konferencji prasowej Hansi Flick wystosował apel do sztabu szkoleniowego La Furia Roja. Trener prosił o szczególną opiekę nad młodym gwiazdorem.

– Oczekuję tego, żeby się nim zaopiekowali, tak samo jak robimy to my. Zmienił się, teraz jest o wiele lepszy, dobrze trenuje, również na siłowni. Przestrzega zaleceń lekarskich, co jest ważne ze względu na kontuzję, której doznał. Widzimy, że wrócił do najlepszej formy, ale wciąż nie jest gotowy w stu procentach. Nadal odczuwa dyskomfort i musimy się nim opiekować. Myślę, że w reprezentacji zrobią to samo – powiedział Hansi Flick.

Yamal rozegrał jak dotąd 10 spotkań, w których zdobył 5 goli i zanotował 6 asyst. Na boisku spędził łącznie 799 minut.