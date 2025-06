Ibrahim Diarra znajdzie się wśród młodych piłkarzy, którzy rozpoczną przygotowania do sezonu 2025/26 z pierwszym zespołem Barcelony. Według "Sportu" Hansi Flick da mu szansę pokazania swojego potencjału już w lipcu.

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Diarra w planach Flicka na presezon

FC Barcelona przygotowuje się do startu nowego sezonu pod wodzą Hansiego Flicka. Wiadomo już, że niemiecki szkoleniowiec rozpocznie treningi z grupą zawodników z rezerw i drużyn młodzieżowych zanim dołączą do nich piłkarze z pierwszego zespołu. Wśród nich znajdzie się Ibrahim Diarra – jeden z najbardziej intrygujących talentów La Masii.

Ibrahim Diarra trafił do Barcelony pod koniec grudnia i od początku mierzył się z wieloma trudnościami. Kontuzje, biurokracja i późne włączenie do drużyny sprawiły, że jego debiut był mało zauważalny. Choć wyróżnił się wcześniej na mundialu U-17, w barwach Barcelony nie miał nawet okazji zadebiutować w rezerwach, które walczyły o utrzymanie.

Z czasem sytuacja zaczęła się zmieniać. Diarra odnalazł się w drużynie młodzieżowej prowadzonej przez Juliano Bellettiego, odzyskał skuteczność i błysk, który zachwycił skautów Blaugrany. Zaczął grać zarówno jako skrzydłowy, jak i cofnięty napastnik, prezentując coraz wyższy poziom.

Ibrahim Diarra wie, że przed nim kluczowy moment kariery. Presezon to szansa, której nie może zmarnować. Flick zdecydował się go sprawdzić i choć miejsce w kadrze na azjatyckie tournée nie jest pewne, to udział w pierwszych treningach daje młodemu Malijczykowi realną nadzieję na zaistnienie w zespole.