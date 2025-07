Flick o sytuacji Ter Stegena. Wiadomo, co z opaską kapitana w Barcelonie

Hansi Flick odniósł się do sytuacji dot. Marca-Andre ter Stegena i funkcji kapitana FC Barcelony. Okazuje się, że decyzja zapadnie na tydzień przed startem sezonu.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

FC Barcelona wybierze kapitana na tydzień przed startem sezonu

FC Barcelona przebywa aktualnie w Korei Południowej, gdzie rozegra dwa mecze towarzyskie. Wcześniej odnieśli zwycięstwo w sparingowym starciu z Vissel Kobe (3:1). W kadrze na Asian Tour 2025 nie znalazł się Marc-Andre ter Stegen, który podjął decyzję o przejściu operacji kręgosłupa. Cała sytuacja wywołała spore zamieszanie w Katalonii.

Przerwa w grze Ter Stegena ma potrwać od trzech do pięciu miesięcy. Biorąc pod uwagę fakt, że Barcelona starała się go pozbyć, to relacje na linii klub – zawodnik uległy pogorszeniu. Hiszpańskie media informowały nawet, że może stracić opaskę kapitana.

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie

O całej sytuacji na konferencji prasowej opowiedział Hansi Flick. Szkoleniowiec zdradził, że decyzję podejmie cała drużyna, a zapadnie ona na tydzień przed startem nowego sezonu. Wychodzi więc na to, że jeśli Ter Stegen straci opaskę, to będzie to tylko i wyłącznie decyzja zawodników.

– To drużyna wybiera kapitanów, zawsze tak było. Zobaczymy, co się stanie. Zwykle decydujemy o tym w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem sezonu – powiedział Hansi Flick, cytowany przez serwis Barca Universal.

Ter Stegen boryka się z problemami zdrowotnymi od wielu miesięcy. W ubiegłym sezonie rozegrał jedynie dziewięć spotkań, w których tylko raz zachował czyste konto. Pod jego nieobecność w bramce grali Inaki Pena i Wojciech Szczęsny.