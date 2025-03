Flick skomentował sytuację Ansu Fatiego. Zaskoczył

Xinhua / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick i Ansu Fati

Flick nie skreślił Fatiego

Barcelona ma przed sobą wyjątkowo napięty kalendarz. W czwartek Blaugrana mierzyła się z Osasuną, a już w niedzielę zagra z Gironą. W środę Dumę Katalonii czeka rewanżowe starcie z Atletico w półfinale Pucharu Króla, natomiast w sobotę FCB podejmie Betis. Z kolei cztery dni później zaplanowano pierwszą odsłonę ćwierćfinału Ligi Mistrzów – wicemistrzowie Hiszpanii ugoszczą Borussię Dortmund. Hansi Flick musi rotować składem – to właściwie konieczne.

Czy to oznacza, że swoją szansę otrzyma Ansu Fati? Na konferencji przed starciem z Gironą Niemiec wypowiedział się na temat sytuacji 22-latka:

– Musimy zobaczyć, czy jest to możliwe, by Ansu zagrał. Potrzebujemy go i jeśli będzie potrzebny, to wystąpi. Wiemy jaka jest jego sytuacja, to nie jest łatwe.

Flick nie skreślił Hiszpana, ale jednocześnie jego wypowiedź była na wskroś dyplomatyczna. To sugeruje, że minuty dla Fatiego będą niespodzianką. Już w meczu z Osasuną wydawało się, że napastnik otrzyma swoją szansę, jednak na boisku pojawili Fermin Lopez, Pablo Torre, Robert Lewandowski Gerard Martin i Pau Victor. Mimo wszystko słowa Niemca brzmią dosyć zaskakująco – “Barcelona potrzebuje Ansu Fatiego”.