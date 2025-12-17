Flick realizuje plan Barcelony. Dlatego Szczęsny nie zagrał

Hansi Flick zdecydował się na dosyć niespodziewaną zmianę bramkarza w meczu Pucharu Króla. Dlaczego Wojciech Szczęsny nie zagrał? W ten sposób trener realizuje plan klubu, o czym informuje Marta Ramon z RAC1.

RESSINPHOTO SPORTS AGENCY/ Alamy Na zdjęciu: Marc-Andre ter Stegen i Wojciech Szczęsny

Flick ma pomysł. Szczęsny wróci do bramki

Wojciech Szczęsny był awizowany do gry we wtorkowym pojedynku z Club Deportivo Guadalajara w 1/16 finału Pucharu Króla. Ostatecznie Polak nie podniósł się z ławki rezerwowych, a jego miejsce między słupkami zajął Marc-Andre ter Stegen. Jeszcze przed meczem Hani Flick wytłumaczył swój wybór. Barcelona wygrała 2:0.

Marta Ramon z RAC1 przekonuje, że Niemiec realizuje planu klubu. Dzięki temu, że golkiper wrócił na boisko i pokazał się z dobrej strony, jego wartość wzrosła. Na Camp Nou nikt nie ukrywa, że ter Stegen powinien zostać sprzedany albo przynajmniej wypożyczony. Reprezentant Die Mannnschaft obecnie bramkarz numer trzy w segregate Blaugrany i nie może liczyć na regularną grę.

Jaka przyszłość czeka 33-latka? Barcelona ma nadzieję, że już w styczniu uda się znaleźć chętnego na jego usługi. Ter Stegen musi być świadomy swojej sytuacji – w następnym pojedynku w Copa del Rey wystąpi Szczęsny, który jest także pierwszym zmiennikiem Joana Garcii. Hansi Flick otwarcie przyznaje, że hierarchia na tej pozycji została ustalona.