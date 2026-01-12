Flick pochwalił gwiazdę Barcelony. Prawdziwy lider drużyny

fot. Magara Press SL Na zdjęciu: Hansi Flick

Raphinha najważniejszą postacią Barcelony. Znów ustrzelił Real

Barcelona po raz drugi z rzędu sięgnęła po Superpuchar Hiszpanii, pokonując w finale Real Madryt 3-2. Do przerwy na tablicy wyników widniał remis, a po zmianie stron Blaugrana dołożyła trzeciego gola i finalnie świętowała zwycięstwo. Bohaterem tej rywalizacji został Raphinha, który ustrzelił dublet i ponownie potwierdził, że jest prawdziwym liderem drużyny.

Ten mecz nie zaczął się dla Brazylijczyka zbyt dobrze, bowiem zmarnował znakomitą okazję po podaniu Lamine Yamala. Chwilę później już zrobił to, co do niego należało – precyzyjnie wykończył akcję, dając Barcelonie prowadzenie. W drugiej połowie to on przesądził o losach starcia – po jego uderzeniu piłka odbiła się jeszcze od obrońcy i zaskoczyła Thibauta Courtoisa.

Hansi Flick po raz kolejny był pod wrażeniem gry gwiazdora, ale przede wszystkim jego mentalności. Raphinha wpływa pozytywnie na całą drużynę, która nigdy się nie poddaje i dąży do kolejnych goli.

– Jego mentalność jest niesamowita. To naprawdę działa mobilizująco na cały zespół. Widać było, że zmarnował pierwszą okazję, ale przy drugiej już był na miejscu i strzelił pierwszego gola, dając drużynie więcej pewności siebie. I właśnie to Raphinha wnosi na boisko – ogromną intensywność, jeszcze więcej intensywności. Tego potrzebujemy – wychwalał szkoleniowiec Barcelony.