Flick oszukał legendę Barcelony. Potem przyszedł z przeprosinami

Xavi ujawnił kulisy rozmowy z Flickiem przed zmianą trenera Barcelony
Xavi Hernandez po raz pierwszy od dłuższego czasu otwarcie opowiedział o okolicznościach swojego odejścia z Barcelony. W rozmowie z La Vanguardią były trener ujawnił kulisy sytuacji, która wydarzyła się tuż przed zmianą szkoleniowca w klubie.
Legendarny pomocnik katalońskiego klubu przyznał, że dwa tygodnie przed zwolnieniem zapytał Hansiego Flicka o plotki dotyczące jego możliwego przyjścia do Barcelony. Niemiec miał wtedy zaprzeczyć, że takie rozmowy w ogóle się toczą.
Jak się później okazało, decyzja o zmianie trenera była już w klubie podjęta.
Xavi twierdzi, że po objęciu stanowiska Flick zdecydował się osobiście odwiedzić go w domu. Niemiecki szkoleniowiec miał wtedy przeprosić za wcześniejszą rozmowę i wyjaśnić, że nie mógł powiedzieć prawdy, ponieważ władze klubu poleciły mu zachować milczenie.
Były trener Barcelony podkreślił, że najbardziej rozczarowała go postawa osób decyzyjnych w klubie. Według jego relacji w momencie podejmowania decyzji o zwolnieniu nikt nie poinformował go o tym wprost.
Xavi zaznaczył jednak, że mimo tych wydarzeń docenia styl gry drużyny prowadzonej przez Flicka. Jego zdaniem obecna Barcelona opiera się w dużej mierze na fundamentach, które zostały stworzone jeszcze podczas jego pracy z zespołem.