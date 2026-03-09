Flick oszukał legendę Barcelony. Potem przyszedł z przeprosinami

Hansi Flick nie powiedział prawdy Xaviemu przed objęciem Barcelony. Jak ujawnił były trener w rozmowie z serwisem La Vanguardia, Niemiec później przyszedł do niego z przeprosinami.

fot. Rosdemora / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Xavi ujawnił kulisy rozmowy z Flickiem przed zmianą trenera Barcelony

Xavi Hernandez po raz pierwszy od dłuższego czasu otwarcie opowiedział o okolicznościach swojego odejścia z Barcelony. W rozmowie z La Vanguardią były trener ujawnił kulisy sytuacji, która wydarzyła się tuż przed zmianą szkoleniowca w klubie.

Legendarny pomocnik katalońskiego klubu przyznał, że dwa tygodnie przed zwolnieniem zapytał Hansiego Flicka o plotki dotyczące jego możliwego przyjścia do Barcelony. Niemiec miał wtedy zaprzeczyć, że takie rozmowy w ogóle się toczą.

Jak się później okazało, decyzja o zmianie trenera była już w klubie podjęta.

Xavi twierdzi, że po objęciu stanowiska Flick zdecydował się osobiście odwiedzić go w domu. Niemiecki szkoleniowiec miał wtedy przeprosić za wcześniejszą rozmowę i wyjaśnić, że nie mógł powiedzieć prawdy, ponieważ władze klubu poleciły mu zachować milczenie.

Były trener Barcelony podkreślił, że najbardziej rozczarowała go postawa osób decyzyjnych w klubie. Według jego relacji w momencie podejmowania decyzji o zwolnieniu nikt nie poinformował go o tym wprost.

Xavi zaznaczył jednak, że mimo tych wydarzeń docenia styl gry drużyny prowadzonej przez Flicka. Jego zdaniem obecna Barcelona opiera się w dużej mierze na fundamentach, które zostały stworzone jeszcze podczas jego pracy z zespołem.