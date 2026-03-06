Flick nie może być pewny przyszłości w Barcelonie

FC Barcelonę czekają wybory prezydenckie, które mogą wpłynąć na przyszłość trenera zespołu. Według doniesień przyszłość Hansiego Flicka może zależeć od wyniku głosowania zaplanowanego na 15 marca.

fot. PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY Na zdjęciu: Hansi Flick

Wybory prezydenckie w Barcelonie mogą zmienić przyszłość Flicka

Hansi Flick dobrze odnalazł się w Barcelonie i pozytywnie ocenia obecny projekt sportowy klubu. Niemiecki szkoleniowiec czuje się komfortowo pracując z obecnym kierownictwem. Dlatego jego przyszłość może być silnie powiązana z wynikiem nadchodzących wyborów prezydenckich.

Trener jest szczególnie związany ze strukturą sportową budowaną przez obecne władze. Ważną rolę w tym projekcie odgrywa dyrektor sportowy Deco. Współpraca między nim a Flickiem jest uznawana za jeden z filarów planowania przyszłości drużyny.

Niektóre doniesienia sugerują że zmiana władzy w klubie mogłaby wpłynąć na sytuację szkoleniowca. W takim scenariuszu jego przyszłość mogłaby stać się niepewna. Rozważany byłby nawet jego ewentualne odejście latem lub po wygaśnięciu obecnego kontraktu w 2027 roku.

Do sprawy odniósł się także Joan Laporta, który ponownie ubiega się o stanowisko prezydenta Barcelony. – Flick wyraził swoje stanowisko i powiedział że czuje się dobrze z naszym projektem oraz naszym zespołem pracowników. Jest też bardzo zgodny z Deco. Wygląda na to że inny kandydat chce zastąpić Deco trzema osobami które wykonywałyby jego pracę, a Flick jasno dał do zrozumienia że mu się to nie podoba – powiedział działacz.

