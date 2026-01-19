Flick nie miał litości dla piłkarza Barcelony. Wyrzucił go z szatni

15:32, 19. stycznia 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  ESPN

Dro Fernandez zakomunikował, że chce odejść z FC Barcelony. Jak donosi ESPN, po decyzji piłkarza Hansi Flick nakazał mu opuszczenie szatni. Pomocnik jest blisko przejścia do Paris Saint-Germain.

Hansi Flick
ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Dro przekazał, że chce odejść z Barcelony. Flick usunął go z szatni

FC Barcelona nie będzie w stanie zatrzymać jednego z najbardziej utalentowanych młodych zawodników. Dro Fernandez zdecydował się odejść z klubu. 18-latek jest bardzo blisko, aby dołączyć do Paris Saint-Germain. Co ciekawe, kwota transferu wyniesie zaledwie 6 mln euro. Tyle wynosi klauzula odstępnego w kontrakcie piłkarza. Umowa z Katalończykami wygasa dopiero latem przyszłego roku.

O swoich planach dot. odejścia Dro Fernandez poinformował Hansiego Flicka. Reakcja trenera była stanowcza i ujawnił ją serwis ESPN. Szkoleniowiec miał stwierdzić, że jeśli piłkarz chce odejść z klubu, musi opuścić szatnię pierwszego zespołu. Co więcej, od tego momentu ani razu nie trenował z resztą drużyny.

Dro w seniorskim zespole Barcelony zadebiutował w tym sezonie. Łącznie udało mu się rozegrać 5 spotkań w tym jedno w Lidze Mistrzów. Na swoim koncie ma jedną asystę w meczu przeciwko Olympiakosowi Pireus. Decyzja o zmianie klubu miała być spowodowana wątpliwościami, jakie ostatnio naszły nastolatka. Stwierdził, że w Katalonii nie ma szans na dalszy rozwój, przez zbyt małą liczbę meczów. Odrzucił także propozycję kontraktu, jaką niedawno przedstawił mu klub.

W miniony weekend Barcelona przegrała z Realem Sociedad (1:2). Tym samym ich przewaga nad Realem Madryt w tabeli La Liga stopniała z czterech do tylko jednego punktu. Na swoim koncie mają 49 punktów po 20. kolejkach.

