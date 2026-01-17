Barcelona traci wielki talent! Wiadomo, gdzie zagra Dro

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Dro Fernandez

Dro Fernandez zmienia FC Barcelonę na Paris Saint-Germain

FC Barcelona słynie z tego, że co jakiś czas wypuszcza w świat bądź przenosi do seniorskiego zespołu wychowanków akademii La Masia. Najlepszym tego przykładem jest oczywiście Lamine Yamal, który już w wieku szesnastu lat grał w rozgrywkach La Liga. W trwającym sezonie Hansi Flick włączył do kadry pierwszego zespołu kolejnego utalentowanego zawodnika.

Dro Fernandez, bo o nim mowa zadebiutował w Barcelonie we wrześniu ubiegłego roku. Jak dotąd wystąpił w 5 meczach, notując jedną asystę. Udało mu się zagrać między innymi w Lidze Mistrzów w starciu z Olympiakosem w fazie ligowej.

Hiszpańskie media niespodziewanie podały informację, że Dro Fernandez zdecydował się zmienić klub. Nazwa drużyny jednak nie padła, ale bardzo szybko potwierdził to Fabrizio Romano. Ceniony dziennikarz zdradził także, gdzie 18-latek ma kontynuować karierę. Z jego wieści wynika, że o podpisanie kontraktu z pomocnikiem stara się Paris Saint-Germain. Francuzi przedstawili mu propozycję umowy. Rozmowy cały czas trwają, a kwota odstępnego ma sięgnąć tylko 6 mln euro, czyli tyle ile wynosi klauzula odstępnego.

Bez wątpienia dla Barcelony rozstanie z Dro Fernandezem będzie dużą stratą. Reprezentant Hiszpanii do lat 18 to jeden z najbardziej utalentowanych zawodników w klubie. Na dodatek kwota potencjalnego transferu wydaje się bardzo niska.