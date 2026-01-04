Flick nie ma wątpliwości ws. gwiazdy Barcelony! „Jeden z najlepszych na świecie”

Barcelona ograła Espanyol 2-0, a znakomicie w bramce zaprezentował się Joan Garcia. Nad jego występem po meczu rozpływał się Hansi Flick, nazywając go jednym z najlepszych na świecie.

fot. Independent Photo Agency Na zdjęciu: Hansi Flick

Garcia bohaterem Barcelony. Flick jest zachwycony

Barcelona w sobotni wieczór pokonała Espanyol 2-0. O losach derbowej rywalizacji przesądziła dopiero w samej końcówce, kiedy do bramki trafiali dwaj rezerwowi – Dani Olmo oraz Robert Lewandowski. Do tego czasu spotkanie było otwarte, a Espanyol miał swoje okazje, więc wynik mógł być zupełnie inny.

Znakomicie między słupkami radził sobie Joan Garcia, który został tego dnia bohaterem Blaugrany. Był to dla niego trudny mecz, gdyż kibice Espanyolu nie wybaczyli mu transferu do lokalnego rywala. Mimo nieprzychylności trybun, poradził sobie znakomicie i zapewnił drużynie trzy punkty.

Garcia rośnie z każdym tygodniem, choć świetnie gra od początku sezonu. Hansi Flick jest zachwycony jego formą i umiejętnościami, nazywając go jednym z najlepszych na świecie.

– Chcę podziękować Joanowi, bo zagrał niewiarygodnie. Myślę, że to jeden z najlepszych bramkarzy na świecie. (…) Gra dla nas i jest niesamowity. Wszystkie jego występy od początku sezonu są znakomite. (…) Bardzo ważne, by mieć takiego bramkarza. Patrząc na ten mecz, można to zobaczyć. Real Madryt też ma świetnego bramkarza, inne wielkie kluby podobnie. Cieszę się, że podjęliśmy tę decyzję – przyznał po zakończonym spotkaniu szkoleniowiec Barcelony.

Barcelona latem sięgnęła po Garcię, płacąc za niego 25 milionów euro. W tym sezonie zagrał w 16 meczach, a przeciwko Espanyolowi zachował siódme czyste konto.