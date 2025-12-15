Flick mówił o przyszłości Ter Stegena. Nagle wspomniał o Szczęsnym

René Nijhuis / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Nie zapominajmy, że Szczęsny jest dla nas kluczowy – mówi Flick

Hansi Flick ma aktualnie do dyspozycji aż trzech bramkarzy na bardzo dobrym poziomie. Numerem jeden pozostaje Joan Garcia, a jego zmiennikiem Wojciech Szczęsny. Ostatnio do kadry dołączył również Marc-Andre ter Stegen, który również jest głodny gry. Nadchodzący mecz w Pucharze Króla może być okazją dla jednego z nich, aby ponownie znaleźć się w składzie FC Barcelony.

W La Liga i Lidze Mistrzów dostępu do bramki, gdy jest zdrowy broni Joan Garcia. Tak więc dla Szczęsnego i Ter Stegena ostatnią szansą są rozgrywki krajowego pucharu. Na konferencji prasowej Hansi Flick potwierdził, że Garcia we wtorek nie zagra. Pozostaje więc pytanie, na kogo postawi trener Katalończyków. Jak sam mówi, decyzja zostanie podjęta dopiero w dniu meczu.

Podczas konferencji przed spotkaniem z Guadalajarą padło pytanie o Ter Stegena. Flick przyznał, że jego rodak to znakomity bramkarz, ale ma takich trzech. Nie chciał zdradzić, czy mimo braku szans na grę Niemiec zostanie, czy zmieni klub. W odpowiedzi nawiązał jednak do Wojciecha Szczęsnego i tego, że były reprezentant Polski to kluczowy zawodnik Blaugrany nie tylko na boisku, ale również w szatni.

– Marc to niesamowity bramkarz. Mamy trzech fantastycznych golkiperów. Moje słowa były jasne: Joan Garcia jest numerem jeden, więc zobaczymy, co się stanie. Nie zapominajmy, że Wojciech Szczęsny jest dla nas kluczowym zawodnikiem zarówno na boisku, jak i poza nim. Grał w poprzednim sezonie i zdobyliśmy z nim trzy tytuły. W tym sezonie dał nam stabilność – mówił Hansi Flick, cytowany przez media.