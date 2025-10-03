Flick ma powód do radości. Pomocnik Barcelony wraca po kontuzji

Fermin Lopez rozpoczął treningi indywidualne na boisku po kontuzji mięśniowej. Według „Mundo Deportivo” pomocnik Barcelony ma wrócić do gry w derbach Katalonii z Gironą tuż po przerwie reprezentacyjnej.

Fermin Lopez przyspiesza powrót po kontuzji

Fermin Lopez doznał urazu mięśniowego w końcówce spotkania z Getafe i według wstępnych prognoz miał pauzować trzy tygodnie. Dla Barcelony była to poważna strata, ponieważ 22-letni pomocnik znajdował się w świetnej formie i wywalczył miejsce w podstawowej jedenastce.

Jak podaje Alex Pintanel, wychowanek La Masii rozpoczął już zajęcia na boisku. Na razie pracuje indywidualnie, ale sam fakt powrotu na murawę to pozytywny sygnał dla sztabu trenerskiego. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, Fermin powinien być gotowy na mecz ligowy z Gironą 18 października.

Kontuzja zatrzymała jego dobrą serię. Młody pomocnik błyszczał w starciach z Valencią i Newcastle United, gdzie przekonał do siebie Hansiego Flicka i wyprzedził Daniego Olmo w walce o pozycję numer 10. W pięciu meczach tego sezonu zdążył już zdobyć dwie bramki, co czyniło go jednym z odkryć początku rozgrywek.

Latem Fermin odrzucił ofertę Chelsea, decydując się pozostać na Camp Nou i rozwijać karierę w barwach Blaugrany. Teraz jego determinacja i szybka rehabilitacja mogą ponownie okazać się kluczowe dla drużyny, która zmaga się z wieloma problemami kadrowymi.

