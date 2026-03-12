Flick długo na niego czekał. Zagra dla Barcelony po kilku miesiącach

Gavi od miesięcy pauzował z przyczyn zdrowotnych. "Mundo Deportivo" twierdzi, że może wrócić do gry już w ten weekend. Barcelona zagra z Sevillą.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Lamine Yamal, Fermin Lopez i Gavi

Gavi dostanie szansę już w weekend? Jest gotowy do gry

Barcelona od miesięcy musi radzić sobie bez Gaviego, który na samym początku sezonu nabawił się poważnej kontuzji. We wrześniu przeszedł operację kolana, a powrót do gry szacowano na końcówkę 2025 roku. W trakcie leczenia pojawiły się natomiast komplikacje, które znacząco opóźniły termin powrotu reprezentanta Hiszpanii.

Przeciwko Newcastle United Gavi zasiadł na ławce rezerwowych, ale na murawie oczywiście się nie pojawił. „Mundo Deportivo” ujawnia, że Hansi Flick może dać mu szansę już w ten weekend, kiedy to Barcelona zmierzy się z Sevillą. Wychowanek miał otrzymać „zielone światło” od sztabu medycznego, choć oczywiście nie próżno spodziewać się go w wyjściowej jedenastce.

Niewykluczone, że Flick da mu zagrać w krótkim wymiarze czasowym, sięgającym kilku minut. Byłby to wciąż duży przełom, biorąc pod uwagę, że spodziewano się jego powrotu dopiero po marcowej przerwie reprezentacyjnej.

Gavi nie ma szczęścia, jeśli chodzi o urazy. Liczy, że po wyleczeniu kontuzji kolana pozostanie zdolny do gry na dłużej. Dla Barcelony zaliczył w sumie dotąd 155 występów, zdobywając w nich dziesięć bramek. Flick z pewnością ucieszy się, gdy będzie mógł z niego skorzystać, gdyż do tej pory uchodził za jego żołnierza.