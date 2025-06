Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Fermin Lopez

Fermin Lopez podjął decyzję. Chce zostać w Barcelonie

Fermin Lopez wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym – zdaniem mediów jego sytuację bacznie monitorują takie kluby jak Bayern Monachium, Chelsea oraz Al-Hilal. Wymienione zespoły najprawdopodobniej będą musiały jednak obejść się smakiem. Z najnowszych informacji przekazanych przez kataloński dziennik „Mundo Deportivo” wynika bowiem, że 22-letni pomocnik podjął już decyzję w sprawie przyszłości.

Mianowicie, według wspomnianej gazety dwukrotny reprezentant Hiszpanii przekazał włodarzom Barcelony, iż chce zostać na Camp Nou, pomimo kuszących propozycji odpowiednio z Niemiec, Anglii i Arabii Saudyjskiej. Tak więc wszystko wskazuje na to, że Fermin Lopez będzie kontynuował swoją karierę w drużynie Blaugrany, o ile działacze mistrzów La Ligi nie wypchną go z klubu, mając nadzieję na zarobek z jego sprzedaży.

Fermin Lopez swoje pierwsze piłkarskie kroki stawiał w akademii Realu Betis, a w 2016 roku trafił do słynnej szkółki Barcelony, czyli La Masii. W połowie 2023 roku zdolny playmaker stał się pełnoprawnym członkiem seniorskiej drużyny i od tamtej pory odgrywa znaczącą rolę w ekipie Dumy Katalonii. W minionym sezonie ofensywny pomocnik strzelił 8 goli oraz zaliczył 10 asyst w 46 meczach. Fachowy portal „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. Aktualny kontrakt Fermina Lopeza z Barceloną obowiązuje do 30 czerwca 2029 roku.