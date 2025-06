Theo Hernandez otrzymał ultimatum. Musi szybko podjąć decyzję

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Al-Hilal naciska na Theo Hernandeza. Czeka na odpowiedź

Theo Hernandez najprawdopodobniej zmieni otoczenie w trakcie trwającego letniego okienka transferowego. Kontrakt 27-letniego zawodnika z Milanem obowiązuje bowiem tylko do 30 czerwca 2026 roku, a rozmowy w sprawie nowej umowy stanęły w martwym punkcie. W związku z tym mediolańscy włodarze są otwarci na sprzedaż lewego obrońcy, który po zakończeniu sezonu 2025/2026 byłby dostępny na rynku bez kwoty odstępnego.

W ostatnich dniach boczny defensor był łączony z dwoma klubami. Mianowicie, chrapkę na pozyskanie 38-krotnego reprezentanta Francji mają Al-Hilal oraz Atletico Madryt. Mimo że sam zawodnik skłania się ku powrotowi do Hiszpanii, to ekipa z La Ligi nie ma zamiaru spełniać wymagań finansowych Milanu. Natomiast Saudyjczycy już dawno dogadali się z Włochami co do kwoty transferu, która miałaby wynieść 30 milionów euro plus bonusy.

Teraz wszystko zależy od Theo Hernandeza, który podobno zmienił zdanie i jest gotowy negocjować z działaczami Al-Hilal. Jak dowiedział się Sacha Tavolieri, wicemistrzowie Saudi Pro League chcą jak najszybciej dopiąć tę transakcję, dlatego dali wahadłowemu tylko trzy dni na podjęcie ostatecznej decyzji. Francuski obrońca z powodzeniem występuje w barwach mediolańskiej potęgi od lipca 2019 roku, gdy trafił na San Siro za 23 miliony euro z Realu Madryt. W minionej kampanii rozchwytywany defensor strzelił 5 goli i zaliczył 6 asyst.