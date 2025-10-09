FC Barcelona odzyska gwiazdę na El Clasico. Flick może odetchnąć

Joan Garcia robi wszystko, by wrócić do gry na El Clasico z Realem Madryt. Według "Sportu" bramkarz Barcelony przyspieszył rehabilitację po operacji kolana i liczy, że zdąży na mecz 26 października.

PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Barcelona wierzy w powrót Garcii na mecz z Realem

Joan Garcia stał się jednym z największych nieobecnych Barcelony w ostatnich tygodniach. Hiszpan doznał zerwania łąkotki wewnętrznej w prawym kolanie w końcówce meczu z Oviedo i musiał poddać się operacji. Dla Hansiego Flicka i jego sztabu to duży problem, bo zespół już zmaga się ze spadkiem formy i kolejnymi kontuzjami.

Początkowo przewidywano, że Garcia wróci do gry po czterech do sześciu tygodniach. 24-letni bramkarz postawił sobie jednak ambitny cel, jakim jest powrót dokładnie po 29 dniach, gdy Blaugrana zmierzy się z Realem Madryt na Santiago Bernabeu. To byłoby jego pierwsze El Clasico w karierze.

Jak podaje „Sport”, zawodnik zareagował bardzo dobrze na terapię i wykonuje intensywne treningi rehabilitacyjne. W Barcelonie nikt nie ukrywa podziwu dla jego determinacji. Klub wspiera jego starania, choć medycy zachowują ostrożny optymizm.

Garcia opuścił już mecze z PSG, Realem Sociedad i Sevillą, a zabraknie go również w spotkaniach z Gironą i Olympiakosem. Mimo to jego postępy dają nadzieję, że zdąży na kluczowy moment sezonu.

Jeśli jednak Joan Garcia nie zdąży wrócić na mecz z Realem, to jego miejsce w bramce zajmie Wojciech Szczęsny, który również jest gwarantem dobrej gry.

Zobacz również: Bernardo Silva na celowniku gigantów. Rozpoczęto rozmowy