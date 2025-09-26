Presja na FIFA i UEFA rośnie. Turecki Związek Piłki Nożnej wysłał jasny sygnał

Turecki Związek Piłki Nożnej zwrócił się z konkretnym apelem do FIFA i UEFA. Sprawa dotyczy zawieszenia jednej z federacji piłkarskich. Wieści na ten temat przekazał portal Fanatik.com.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Ibrahim Haciosmanoglu (z prawej obok Aleksandra Ceferina)

Turecki Związek Piłki Nożnej chce zawieszenia Izraela

Turecki Związek Piłki Nożnej, za pośrednictwem prezesa Ibrahima Haciosmanoglu, wystosował specjalny list do FIFA i UEFA. Zaapelował w nim o zawieszenie Izraela, potępiając jednocześnie ludobójstwo oraz fakt, że giną niewinni ludzie. Według przedstawiciela Tureckiej Federacji Piłkarskiej świat sportu zbyt długo milczał w tej sprawie.

„Piłka nożna to uniwersalny język, który jednoczy różne kultury, pielęgnuje przyjaźń i wzmacnia więzi solidarności między ludźmi. W oparciu o te wartości czujemy się zobowiązani do wyrażenia naszego głębokiego zaniepokojenia nielegalnymi (i, co ważniejsze, całkowicie nieludzkimi i niedopuszczalnymi) działaniami Izraela w Strefie Gazy i jej okolicach” – brzmi wiadomość prezesa Tureckiego Związku Piłki Nożnej.

„Sytuacja od dawna pozostawała w impasie, ale w ostatnich dniach, dzięki interwencji różnych instytucji, poziom pilności wzrósł. We wtorek, po dwuletnim dochodzeniu, niezależna komisja ONZ potwierdziła, że Izrael dopuszcza się ludobójstwa na Palestyńczykach w Strefie Gazy i wezwała Izrael oraz wszystkie państwa do wypełnienia międzynarodowych zobowiązań prawnych w celu położenia kresu ludobójstwu i postawienia winnych przed sądem” – czytamy dalej.

„W środę przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zażądała zawieszenia przywilejów handlowych Izraela i nałożenia sankcji. Na początku tego tygodnia tysiące aktorów, reżyserów, muzyków i innych przedstawicieli branży rozrywkowej podpisało nową deklarację, w której zobowiązali się do niewspółpracy z izraelskimi instytutami filmowymi, oskarżanymi o ludobójstwo i politykę apartheidu wobec narodu palestyńskiego. Od tygodni rządy na całym świecie potępiają ludobójstwo i domagają się nałożenia sankcji na Izrael” – zaznaczono w wiadomości.

„Organizacje humanitarne od lat podnoszą świadomość na temat ofiar śmiertelnych i cierpień spowodowanych działaniami Izraela. W tym procesie każdego dnia ginie coraz więcej niewinnych osób (dzieci, personel medyczny, dziennikarze relacjonujący konflikt, zawodowi piłkarze i kibice). Pomimo pozycjonowania się jako obrońcy wartości cywilizacyjnych i pokoju, świat sportu i organizacje piłkarskie zbyt długo pozostają na uboczu. Czas, aby FIFA i UEFA podjęły działania. Izrael musi zostać natychmiast zawieszony we wszystkich rozgrywkach sportowych” – oświadczył Haciosmanoglu.

