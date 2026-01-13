Arbeloa opcją tymczasową? Real może zatrudnić znanego trenera

Xabi Alonso nie jest już trenerem Realu Madryt, a jego następcą został Alvaro Arbeloa. To może być jednak tylko opcja tymczasowa, ponieważ stołeczny klub nie wyklucza zatrudnienia Enzo Mareski - poinformowano w programie El Larguero.

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez - prezydent Realu Madryt

Enzo Maresca łączony z Realem Madryt

Real Madryt poinformował w poniedziałkowy wieczór o zakończeniu współpracy z Xabim Alonso. Informacja o rozstaniu z hiszpańskim szkoleniowcem była dużym zaskoczeniem, ponieważ niewiele wskazywało na taki scenariusz. Media podają sprzeczne wersje wydarzeń – jedne mówią o zwolnieniu trenera, z kolei inne o jego rezygnacji. Niezależnie od przyczyn, decyzja władz stołecznego klubu wywołała spore poruszenie w piłkarskim środowisku.

Nowym opiekunem drużyny Królewskich został Alvaro Arbeloa, który do tej pory prowadził rezerwy Realu Madryt. Nie jest jednak jasne, czy 42-letni Hiszpan pełni rolę jedynie tymczasowego trenera, czy też otrzymał pełne zaufanie zarządu. W oficjalnym komunikacie zabrakło informacji o długości kontraktu.

Jak podano w hiszpańskim programie radiowym „El Larguero”, Real uważnie monitoruje rynek szkoleniowców na wypadek niepowodzenia Arbeloi, a jednym z kandydatów jest Enzo Maresca. Florentino Perez ma wysoko cenić 45-letniego Włocha, który obecnie pozostaje bez pracy.

Maresca od lipca 2024 do stycznia 2026 roku z powodzeniem prowadził Chelsea, a jego zwolnienie było sporym zaskoczeniem. Były asystent Pepa Guardioli sięgnął z ekipą The Blues po Klubowe Mistrzostwo Świata oraz triumf w Lidze Konferencji. Niewykluczone, że wkrótce otrzyma ofertę pracy na Santiago Bernabeu.